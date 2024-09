Da oggi la Nissan X-Trail può essere ordinata anche con il 1.5 turbo benzina mild hybrid da 163 CV, che va ad affiancare il powertrain e-power. Unità che rappresenta l'accesso alla gamma, disponibile unicamente in accoppiamento alla trazione anteriore.

In vendita con prezzi a partire da 39.200 euro la Nissan X-Trail mild hybrid può essere scelta con 3 differenti allestimenti: Acenta, N-Connecta e Tekna.

Il motore

Con il mild hybrid la Nissan X-Trail abbraccia così l'elettrificazione leggera, composta da un 1.5 turbo benzina 3 cilindri da 163 CV (120 kW) e 300 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico CVT.

I dati ufficiali parlano di un consumo medio compreso tra 6,9 e 7,3 litri ogni 100 km, con emissioni tra 157 e 165 g/km per la versione 5 posti, la 7 posti invece sale a 7,1-7,4 litri ogni 100 km e 160-18 g/km. Valori che quindi non permettono al SUV giapponese di rientrare negli incentivi auto 2024. La velocità massima è di 200 km/h mentre per passare da 0 a 100 km/h ci vogliono 9,6".

Nissan X-Trail 2024, gli interni

Come detto gli allestimenti disponibili sono 3 - Acenta, N-Connecta e Tekna - con dotazioni di serie che riprendono quelle della X-Trail 2024 e-power presentata da poco. Già dall'allestimento base sono disponibili cerchi in lega da 18", luci full LED, sistema keyless, monitor centrale da 8", climatizzatore automatico bi-zona, cruise control adattivo e altro ancora.

Nissan X-Trail mild hybrid, i prezzi