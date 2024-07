A 40 anni dalla sua nascita Nismo, la divisione sportiva di Nissan, si prepara a tornare in Europa. E lo farà in una veste inedita: il modello a inaugurare il ritorno infatti sarà la Nissan Ariya Nismo, versione da 435 CV del SUV elettrico giapponese.

Si tratta di una prima volta assoluta per il reparto ad alte prestazioni della Casa, che mai prima d'ora aveva messo mano a un'auto elettrica. Le specifiche sono di tutto rispetto: al di là dell'incremento di potenza infatti ci sono 600 Nm di coppia e batteria da 91 kWh.

Non solo cavalli

Per la Nissan Ariya Nismo non si tratta però solo di avere motori - uno per asse, per dare vita alla trazione integrale e-4ORCE - capaci di spingerla a velocità mai toccate prima. È anche questione di modifiche meccaniche: impianto frenante maggiorato, assetto modificato e una speciale modalità di guida - chiamata Nismo - per spremere al massimo il powertrain.

Nissan Ariya Nismo Nissan Ariya Nismo, gli interni

A cambiare naturalmente è anche l'estetica, composta all'esterno da nuovi cerchi in lega da 20", appendici aerodinamiche specifiche, profili rossi e interni dal piglio sportivo con sedili avvolgenti.

Il debutto europeo della Nissan Ariya Nismo, già vista allo scorso Salone di Tokyo, è atteso per il Gran Premio di Formula E di Londra, in programma il 21 luglio 2024.

Non sappiamo se alla Ariya si aggiungeranno anche altri modelli Nissan firmati Nismo. Forse le nuove Qashqai, Juke e Leaf.