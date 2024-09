Il marchio sportivo di Nissan, Nismo, continuerà a progettare e produrre auto sportive ad alte prestazioni anche a benzina. La conferma è stata data in una recente intervista da Pierre Loing, capo prodotto globale della Casa, che ha dichiarato che: "Nismo non ha un obiettivo specifico di diventare una divisione esclusivamente elettrica".

Ancora sportive

L'intervista di Loing è stata pubblicata dal magazine britannico Top Gear. Secondo il manager, la crescita dei veicoli elettrici è stata molto variabile nell'ultimo periodo e "il nostro ruolo di produttori è quello di adattarci".

Per il manager, l'azienda, infatti, si sta ancora concentrando sul suo powertrain E-Power, che combina il motore a benzina con un generatore a batterie e che già oggi equipaggia modelli come la Qashqai e la X-Trail, ma contemporaneamente è anche consapevole che un'auto come la GT-R può essere più appetibile per il brand Nismo, rispetto a un modello come la Ariya.

Il logo Nismo

Durante la chiacchierata con i giornalisti inglesi, poi, Loing stesso ha ammesso che l'Ariya non è un veicolo elettrico economico, ma anche che il suo prezzo massimo non può raggiungere "un livello super alto", che dipende in ultima analisi dal modello.

Un pacchetto Nismo deve essere adatto al prodotto, secondo il manager, e qualsiasi espansione ad altri modelli avrà bisogno di forti vendite per giustificare la sua esistenza.

Infine, Loing ha concluso spiegando che se gli aveste chiesto dei piani EV dell'azienda qualche anno fa, avrebbe "dato una risposta diversa".

Nissan GT-R Nismo Special Edition

Una nuova sportiva è già in cantiere

Come abbiamo ricordato recentemente in un articolo dedicato, negli ultimi tempi Nissan ha lasciato intendere di voler lanciare un terzo modello ad alte prestazioni, dichiarando più volte di voler resuscitare l'amata Silvia.

In una intervista rilasciata alla rivista australiana Drive, un alto funzionario a inizio settembre aveva confermato che la nuova vettura sportiva era stata messa ufficialmente in cantiere. Quello che non è ancora chiaro, tuttavia, è che forme avrà e soprattutto quando arriverà ufficialmente e se anche in Europa.