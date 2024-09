È passato più di un decennio da quando Nissan ha presentato la IDx dal sapore retrò, accennando a una terza auto sportiva da affiancare alla 370Z e alla GT-R.

La prima è stata sostituita dalla Z, mentre la seconda è morta ma tornerà un giorno, probabilmente come EV. Il progetto IDx è stato abbandonato perché la sua produzione sarebbe stata troppo costosa e la domanda apparentemente non era sufficiente. Nissan temeva inoltre che avrebbe cannibalizzato le vendite della 370Z.

Confermata la terza Nissan sportiva

Tuttavia, negli ultimi tempi Nissan ha lasciato intendere di voler lanciare un terzo modello ad alte prestazioni. Ha dichiarato più volte di voler resuscitare l'amata Silvia. In una nuova intervista rilasciata alla rivista australiana Drive, un alto funzionario ha confermato che la vettura sportiva è ufficialmente in cantiere. Ivan Espinosa, vicepresidente di Nissan per la strategia globale di prodotto, ha condiviso la buona notizia: "Abbiamo fatto alcuni esercizi a monte su come potrebbe essere l'architettura".

Un "esercizio a monte" è un processo aziendale che si riferisce fondamentalmente alla pianificazione iniziale e alle prime fasi di sviluppo. Espinosa punta a far sì che Nissan abbia un'auto sportiva pronta entro la fine del decennio con un propulsore elettrificato. Questa potrebbe essere una cattiva notizia per i puristi, ma una configurazione solo a gas non funzionerebbe a livello globale, soprattutto in Europa, dove le normative sulle emissioni sono sempre più severe.

Il ritorno del nome Silvia?

Nissan vuole che la rinata Silvia sia conforme alle normative del maggior numero possibile di Paesi, in modo da poter aumentare la produzione per ottenere economie di scala. Anche se le auto sportive sono un mercato di nicchia e svilupparne una da zero è un'impresa costosa, Nissan non unirà le forze con un'altra casa automobilistica per realizzarla. Piuttosto che seguire la strada della Z4/Supra, della GR86/BRZ o della MX-5/124 Spider, la nuova Silvia sarà uno sforzo tutto Nissan.

Espinosa è convinto che l'azienda sia in grado di affrontare da sola il processo di progettazione, ma ammette che il progetto richiede "un notevole livello di investimenti", un impegno "difficile" da prendere. Una nuova Silvia verrebbe sviluppata da zero e il suo desiderio è che Nissan eviti una collaborazione con un altro marchio.

"Sto cercando, come ho detto e continuo a ripetere nel mio cervello, di avere tre auto sportive nella mia linea, una GT-R, una Z e qualcos'altro. E questo qualcos'altro nel mio cervello si chiama Silvia. Ora, lo faremo? Ci sto provando. Non sono sicuro che lo faremo, tanto per essere chiari al 100%, ma è qualcosa che mi piacerebbe fare se, se possiamo. Sto cercando di farlo funzionare, sto cercando di farlo accadere. Non è un caso facile. non è facile perché il mercato delle auto sportive si sta riducendo".

Il fatto è che le auto sportive non vendono molto bene. Nissan si è presa tutto il tempo necessario per sostituire la 370Z con una Z, e non si tratta nemmeno di un veicolo completamente nuovo. È comprensibile che l'azienda sia riluttante a investire molti soldi in quello che, in ultima analisi, sarebbe un prodotto di nicchia quando ne ha già uno (la Z) e sta lavorando a un altro (la GT-R). Il fatto che la potente Godzilla abbia subito una pausa di diversi anni dimostra perché Nissan non si affretti a sostituire la R35 in tempi brevi.

Il lancio di una terza auto sportiva aggiunge un ulteriore livello di complessità in un periodo difficile per Nissan, vista la necessità di elettrificare la gamma. Possiamo solo sperare che riesca a fare centro, considerando il seguito di culto della Silvia e la scarsità di auto sportive a prezzi accessibili. La rinata Honda Prelude ci fa sperare che questo segmento di mercato possa sopravvivere in un mondo affamato di SUV.