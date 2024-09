Passano gli anni ma l'Alfa Romeo Giulia continua ad appassionare alfisti, tuner e anche negozi di accessori, che in occasione del Salone Auto Torino 2024 espongono alcune rielaborazioni davvero uniche, come per esempio l'esemplare che vedete in queste foto.

Opera del negozio torinese di autoricambi e accessori BTS Creativity, si tratta di una "reinterpretazione 2.0" con assetto ad aria, cerchi in lega dedicati e paraurti specifici, con una nuova calandra frontale inedita. Scopriamola, ricordando che si può vedere dal vivo a Torino dal 13 al 15 settembre.

Una Giulia esagerata

Le modifiche apportate da BTS Creativity alla Giulia rossa di serie sono iniziate prima di tutto negli esterni. La carrozzeria, verniciata in Rosso Alfa, infatti, è stata completamente rivista in tutti i dettagli, partendo da un kit estetico realizzato sulla base della Quadrifoglio, che ha comportato dunque l'allargamento delle carreggiate e dei passaruota.

Insieme anche il paraurti frontale è stato ridisegnato per poter alloggiare una calandra completamente nuova, disegnata con l'obiettivo - secondo l'azienda - di accentuare gli stilemi Alfa Romeo.

Gli interni, infine, sono stati completamente personalizzati da artigiani professionisti utilizzando pelle Pieno Fiore e Alcantara in color biscotto con cuciture a contrasto, insieme a nuove modanature in fibra di carbonio

L'Alfa Rome Giulia 2.0 di BTS Creativity - Fonte: annuncio di vendita su AutoScout24

Tutto su aria

A livello meccanico, invece, gli specialisti degli accessori aftermarket hanno scelto di installare un assetto ad aria, abbinato a cerchi in lega maggiorati disegnati proprio per questo particolare progetto, con uno stile che richiama quelli presenti sotto alla versione GTA.

L'azienda non è scesa nei dettagli riguardo il fatto se siano state effettuate modifiche al 2.0 turbo benzina da 200 CV per aumentarne coppia e potenza e non ha divulgato nemmeno quale sia stato il costo totale del progetto. In ogni caso l'auto è attualmente in vendita sul portale AutoScout24 per poco meno di 50.000 euro.