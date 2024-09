Il neonato marchio italiano ICH-X affianca alla già nota K2 un nuovo fuoristrada che si chiama ICH-X K3 e fa il suo debutto al Salone di Torino 2024, in programma dal 13 al 15 settembre.

In pratica la K3 rappresenta il top di gamma del brand specializzato nell'offroad, con dimensioni generose, forme squadrate, 5 posti e un motore 2.0 turbo benzina per 48.500 euro di listino base.

Misure importanti e numeri da fuoristrada

L'inedita ICH-X K3, basata sulla cinese Jetour Traveller del gruppo Chery, ha una lunghezza di 4,78 metri, una larghezza di 2,00 metri e un'altezza di 1,80 metri, misure che si sposano con un generoso passo di 2,80 metri.

DR Automobiles ICH-X K3, la vista di tre quarti anteriore

Lo stile è decisamente squadrato, come è possibile osservare al Salone di Torino, con una carrozzeria realizzata per il 75% da acciaio ad alta resistenza con saldatura e brasatura laser automatizzata per garantire solidità sulle strade sterrate.

L'altezza da terra è di 22 cm e gli angoli di attacco e uscita sono rispettivamente di 20° e di 30°. Questi sono numeri che dovrebbero assicurare alla nuova ICH-X ottime prestazioni in fuoristrada, assieme alla trazione integrale intelligente XWD di BorgWarner con passaggio automatico da 2WD a 4WD e bloccaggio del differenziale.

ICH-X K3, la vista laterale

Il motore è un 2.0 turbo benzina da 245 CV associato a un cambio automatico doppia frizione a bagno d'olio a 7 rapporti.

Tanti ausili alla guida

L'abitacolo della ICH-X K3 ha finiture di lusso e offre uno schermo centrale da 15,6", mentre gli assistenti alla guida non mancano di certo.

Tra questi si segnala l'avviso di collisione anteriore, il monitoraggio degli angoli ciechi, l'assistenza al mantenimento e al cambio corsia, il cruise control adattivo, l'avviso di collisione laterale, l'avviso di apertura porte e il parcheggio automatico.

DR Automobiles ICH-X K3, la vista di tre quarti posteriore

Il prezzo di listino della ICH-X K3 è di 48.500 euro.