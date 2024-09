Il Brasile non è mai stato famoso per i suoi marchi automobilistici, storicamente pochi e rivolti al mercato locale, ma dal 2026 questa tradizione potrebbe interrompersi.

A dare speranza alla nascita di un nuovo e moderno brand brasiliano c'è un comunicato ufficiale di Horse Powertrain che annuncia la fornitura di ben 12.000 motori 1.0 tre cilindri turbo HR10 alla startup brasiliana Lecar per il suo prossimo SUV ibrido range extender atteso appunto sul mercato nel 2026.

Al momento sono ancora poche le informazioni su questo nuovo SUV che si chiamerà Lecar 459 Hybrid. Sarà il primo modello della nuova azienda che avrà sede nello stato brasiliano di Espírito Santo e si dedicherà alla progettazione e produzione di auto elettriche per il mercato domestico. Il motore HR10 sarà invece assemblato nello stabilimento Horse di Curitiba, Brasile.

Nello specifico la Lecar 459 Hybrid sarà una ibrida plug-in range extender o EREV (Extended Range Electric Vehicle), ovvero un'auto a trazione elettrica in cui il motore termico funge solo da generatore di energia per la batteria.

Il nuovo SUV brasiliano, anticipato per ora esclusivamente da immagini digitali, si presenta con linee moderne e filanti, vagamente simili a quelle della Tesla Model Y e con la parte posteriore decisamente inclinata da SUV coupé.

Gli altri dati forniti sul sito ufficiale Lecar per la 459 Hybrid sono una potenza di 163 CV del motore elettrico, una tempo di accelerazione di 10,9 secondi da 0 a 100 km/h e un'autonomia di 1.000 km.

Il prezzo promozionale riservato ai clienti in lista di attesa per l'auto che sarà prodotto da agosto 2026 è di 147.900 reais brasiliani, vale a dire circa 23.900 euro al cambio attuale.

Il motore 1.0 a tre cilindri di Horse che funge da caricatore della batteria sarà l'HR10DDT, ovvero la versione turbocompressa da 116 CV e 200 Nm nata all'interno dell'alleanza Renault Nissan Mitsubishi e che oggi troviamo sulle Dacia Sandero e Dacia Jogger in versione TCe 110.

La ricarica della batteria della Lecar 459 Hybrid sarà possibile anche e soprattutto utilizzando una presa domestica o una colonnina pubblica, visto che si tratta a tutti gli effetti di una ibrida plug-in. Il generatore elettrico di bordo sarà fornito dalla brasiliana WEG.

Nell'annunciare l'accordo di fornitura il fondatore e ceo di Lecar, Flávio Figueiredo Assis, ha detto:

"Il nostro team ha un piano incredibilmente ambizioso per sviluppare e consegnare la Lecar 459 Hybrid, la prima EV brasiliana. Per raggiungere questo obiettivo, HORSE è il partner ideale per noi: oltre a essere un fornitore di livello mondiale di motori a combustione leader del settore, l'impronta produttiva di HORSE in Brasile è perfettamente in linea con la visione di Lecar di rivoluzionare il mercato automobilistico brasiliano con soluzioni di produzione nazionale."