La BYD Dolphin ha una nuova rivale "in casa". In Cina, Geely ha presentato la Geome Xingyuan, una compatta di segmento B 100% elettrica con prestazioni interessanti e un prezzo competitivo. Capace di percorrere fino a 410 km nel ciclo cinese CLTC, la Xingyuan parte dall'equivalente di 10.000 euro.

Al momento, non ci sono piani per uno sbarco in Europa, ma in patria questa nuova Geely punta a battere la fitta concorrenza nella categoria.

Ispirata alla smart #1 e firmata Meizu

Lunga 4,14 m, larga 1,81 m e alta 1,57 m, la Geome Xingyuan ha dimensioni molto simili alla BYD, pur vantando un passo più lungo di 50 mm (con evidenti benefici per lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori).

Geely Geely Geome Xingyuan

Lo stile ricorda da vicino quello della smart #1, uno dei prodotti di punta del Gruppo Geely disponibile anche in Italia. Infatti, le forme sono particolarmente tondeggianti, coi grandi fari anteriori che sembrano degli occhi, mentre al posteriore troviamo una fanaleria più razionale dal look triangolare.

Il tetto a contrasto e finiture in plastica nera sui passaruota le donano un pizzico in più di personalità e la fanno somigliare a un piccolo crossover.

Geely Geely Geome Xingyuan, gli interni

D'impatto gli interni, che sono caratterizzati dal grande display centrale alimentato dal sistema operativo Flyme Auto sviluppato dal produttore di smartphone Meizu. Quest'ultimo si distingue per l'elevata integrazione con gli smartphone Meizu, le opzioni di personalizzazione, il supporto per i giochi e la presenza dell'intelligenza artificiale.

Motori e batteria

La Geome Xingyuan è disponibile in due varianti di potenza, rispettivamente da 78 CV e 114 CV. La prima raggiunge una velocità massima di 125 km/h, mentre la seconda arriva fino a 135 km/h.

Geely Geely Geome Xingyuan

Due le opzioni di batteria, entrambe LFP. I clienti cinesi possono scegliere tra il pacco batteria da 30,12 kWh e quello da 40,16 kWh. Nel primo caso, l'autonomia dichiarata è di 310 km, mentre nel secondo si toccano i 410 km (entrambi i valori si riferiscono al ciclo CLTC, spesso più ottimistico del WLTP).

Il prezzo di partenza della Geely è di circa 80.000 yuan, ossia circa 10.000 euro. Che ne dite? Vi piacerebbe vederla sulle nostre strade?