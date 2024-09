Barra dritta, soprattutto ora che “si apre una nuova stagione europea”, con un nuovo Europarlamento e nuova Commissione dell’Ue. Parola del ministro Adolfo Urso, che convoca industria e sindacati a Palazzo Piacentini per anticipare, ancora una volta, l’obiettivo del Governo nel settore dell’auto: “no” al “solo auto elettriche” in Europa dal 2035.

Gli appuntamenti contro l’elettrificazione tout-court saranno mercoledì 25 e giovedì 26 settembre: prima in un incontro informale sulle politiche per le quattro ruote nel continente; poi al Consiglio Competitività dell’Ue, dove Urso chiederà di anticipare dalla fine del 2026 all’inizio del 2025 l’utilizzo della clausola di revisione del regolamento sulla CO2 da veicoli leggeri, che prevede il mantenimento in vita dei motori a combustione se questi si dimostreranno capaci di circolare a zero emissioni grazie all’utilizzo degli e-fuel entro i prossimi due anni.

“Se lasciamo incertezza a imprese e consumatori, nessuno investe e i cittadini non sanno se le auto a combustione sopravvivranno dopo il 2035. Diamo invece più certezze: è questa una delle tematiche che porterò in sede europea mercoledì e giovedì”, annuncia il ministro durante l’incontro. “Bisogno creare un clima favorevole alle imprese, con un’Europa che semplifica, riduce gli oneri e si dimostra più pragmatica. Nel settore dell’auto la neutralità tecnologica è assolutamente necessaria: se due tecnologie raggiungono lo stesso obiettivo, usiamole entrambe. Dobbiamo affrontare le tematiche senza visione ideologica e paraocchi, ma per quella che è. No al fanatismo religioso”.

Alleati cercansi

L’argomento era già stato al centro di un Question time e di altri tavoli, tenuti nei giorni scorsi fra lo stesso Urso e alcuni omologhi europei, precisamente l’austriaco Martin Kocher, lo spagnolo Carlos Cuerpo e il ceco Jozep Sikela, per una serie di confronti sull’impatto che la transizione avrebbe in Europa su produzione e occupazione nel settore delle quattro ruote, con l’obiettivo di raccogliere alleati. Altri faccia a faccia seguiranno “nelle prossime ore”.

Il ministro e vicepremier Matteo Salvini al Consiglio informale europeo dei Trasporti

Un’operazione simile a quella portata avanti dal collega Matteo Salvini, che il 20 settembre è volato a Budapest per un Consiglio informale con gli altri ministri dei Trasporti europei, dove ha ribadito che “il solo elettrico è un fallimento” e proposto – anche lui – di anticipare la revisione del regolamento sulla CO2, aprendo a biocarburanti e motori termici. Poi si è confrontato con l’omologo tedesco Volker Wissing, condividendo – come fa sapere il Mit – la forte preoccupazione per il futuro dell’auto europea.

“Mettere fuori legge le auto a combustione interna fra 10 anni è un suicidio economico, sociale, industriale e ambientale senza alcun senso”, aveva dichiarato sempre il vicepremier al Salone dell’Auto di Torino, dopo aver promesso che la Lega chiederà “la revoca del bando dei motori benzina e diesel”, presentando “un documento per impegnare Parlamento e Governo italiano”. “Analoga iniziativa – aveva aggiunto il Carroccio – sarà fatta in Europa per impegnare la Commissione Ue”. Fra pochi giorni ne sapremo di più.