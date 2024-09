La non-Land Rover preferita da tutti sta avendo qualche intoppo di produzione. La Ineos ha bloccato la linea di assemblaggio del Grenadier nell'impianto di Hambach, in Francia. Anche la produzione di pick-up Grenadier Quartermaster è ferma e la situazione potrebbe rimanere tale fino al 2025.

A quanto pare, il problema non riguarda la Ineos, né si tratta di un intoppo meccanico. Il motivo dell'interruzione sarebbe da imputare ad un fornitore che produce una parte fondamentale dell'auto e che non consegna questi componenti. Ineos non cita il nome del fornitore e la natura del pezzo è sconosciuta, ma potrebbe trattarsi di Recaro.

Un rappresentante di Ineos ha dichiarato ad Automotive News Europe che il fornitore problematico è "in una situazione di pre-insolvenza". Recaro Automotive ha presentato istanza di fallimento alla fine di luglio, citando "significative difficoltà finanziarie dovute agli estremi aumenti dei prezzi negli ultimi anni di crisi e alla perdita di un importante contratto".

L'azienda prevedeva di continuare la produzione di sedili e di evadere gli ordini esistenti durante l'insolvenza. Ma qualcosa potrebbe essere cambiato.

Un portavoce di Ineos ha fornito a Motor1.com US la seguente dichiarazione sulla produzione:

La nostra produzione ad Hambach ha riscontrato una carenza di componenti critici al di fuori del nostro controllo, causando una pausa nel nostro programma di produzione.

Le catene di fornitura del settore automobilistico sono sempre complesse e impegnative, ma questa situazione si verifica in un momento così intenso per noi. Stiamo ricevendo un ottimo feedback dai clienti Grenadier di tutto il mondo e siamo già presenti in oltre 45 Paesi.

Questo mese lanceremo il prodotto in nuovi mercati importanti: Messico e Cina. Entro quest'estate abbiamo venduto tanti Grenadier quanti ne abbiamo venduti per tutto il 2023.

Abbiamo un forte slancio e siamo sulla buona strada per raggiungere oltre 20.000 vetture entro la fine dell'anno e vogliamo davvero produrre veicoli per i nostri clienti, quindi questa pausa è estremamente frustrante.

Non lasciamo nulla di intentato per rimettere in funzione la nostra produzione e recuperare il più rapidamente possibile la domanda. Al momento, stiamo adottando uno scenario conservativo che ci vedrebbe tornare a produrre a pieno ritmo all'inizio del 2025.

Nel frattempo, vorremmo ringraziare i nostri clienti - in particolare quelli che aspettano i loro Grenadier - per la loro pazienza mentre lavoriamo duramente per riprendere l'attività.