La trasformazione di Alfa Romeo è iniziata ormai tempo fa e nel 2025 entrerà nella fase "calda" con l'arrivo della nuova Alfa Romeo Stelvio, completamente ripensata da cima a fondo. Una versione "4.0" del SUV medio del Biscione, che si slegherà completamente dalla generazione attuale.

Un nuovo passo verso l'elettrificazione della gamma, partita con Tonale e continuata con la Junior, la prima Alfa (anche) 100% elettrica. E a proposito di Tonale, il prossimo anno vedrà l'arrivo nelle concessionarie del model year 2025, atteso al debutto in occasione del Salone di Parigi 2024. Vediamo ora quindi tutte le novità Alfa Romeo attese nel 2025.

Alfa Romeo Tonale 2025

Non un vero restyling ma un model year, a sottolineare come le novità previste per l'Alfa Romeo Tonale non saranno particolarmente pesanti né marcate. Un leggero rinnovamento che potrebbe riguardare anche il frontale, per uniformarlo a quello della Junior. Se così fosse beh, il SUV compatto del Biscione cambierebbe eccome dal punti di vista stilistico.

Alfa Romeo Tonale

Anche dal punto di vista della tecnologia potrebbero esserci novità, con infotainment rinnovato e - soprattutto - gamma motori aggiornata, magari con qualche cavallo in più per la versione plug-in. Qualcuno poi spera nella versione Quadrifoglio dell'Alfa Romeo Tonale. Speranza probabilmente vana. Tutte le risposte arriveranno al Salone di Parigi 2024.

Nome Alfa Romeo Tonale 2025 Carrozzeria SUV compatto Motori Benzina mild hybrid, plug-in, diesel Data arrivo Debutto ottobre 2024 Prezzi Da comunicare

Nuova Alfa Romeo Stelvio

Forse una delle auto più attese del 2025, la nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe arrivare verso la metà del prossimo anno, proponendo uno stile completamente rinnovato ma le proporzioni della generazione attuale. Con misure leggermente aumentate.

L'aspetto davvero interessante sarà però la piattaforma, quella STLA Large che ha debuttato con la nuova Dodge Charger ed è stata studiata per ospitare sia powertrain elettrici sia unità termiche o elettrificate. Meccanica multi energia che sulla nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe adottare inizialmente unicamente motorizzazioni elettriche, con potenze comprese tra 350 CV e i 1.000 CV della Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio 2025, il nostro render

Motori termici potrebbero arrivare in un secondo momento dunque, anche se non come ci immaginiamo. Secondo un'anticipazione riportata da AlVolante infatti la nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe utilizzare un range extender, piccola unità a benzina per ricaricare le batterie. Come detto comunque la STLA Large può montare anche classici motori termici. Il V6 2.9 dell'attuale Quadrifoglio - o magari il V6 Nettuno Maserati - potrebbe muovere una qualche versione della Stelvio 2025.