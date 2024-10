Tra i modelli più attesi di Cupra nel prossimo futuro c'è la Raval. La prima (vera) compatta della Casa di Barcellona arriverà nel 2025 e avrà un forte legame con la Volkswagen ID.2, pur confermando il tipico DNA stilistico di Cupra negli esterni e negli interni.

Probabilmente, l'elemento più importante della Raval sarà il prezzo, che dovrebbe oscillare tra i 25.000 e i 30.000 euro, rendendola così l'elettrica più accessibile di tutta la gamma del brand spagnolo. Ma come sarà fatta? Proviamo a scoprirlo.

Una Cupra in miniatura

In linea di massima, il modello di serie non dovrebbe allontanarsi più di tanto dal concept mostrato nel 2023. Proprio su quest'ultimo si basa il nostro render, che prova a dare forme un po' più "convenzionali" alla baby Cupra.

Motor1.com Cupra Raval (2025), il render di Motor1.com

Come si vede, il frontale riprende il family feeling dei modelli più recenti del brand, come la Tavascan e la Terramar, col tema dei triangoli che domina la zona anteriore. In generale, il look è di quelli spigolosi e destinati a non passare inosservati, soprattutto nella fiancata, con grandi passaruota e nervature molto profonde all'altezza della linea di cintura.

Riguardo agli interni, la Cupra potrebbe ereditare parte della strumentazione vista sull'ID.2all, ossia il monitor da 10,9" per il quadro strumenti e il display centrale da 12,9" dell'infotainment.

Volkswagen ID.2all, gli interni

Motori e batteria

Anche sotto pelle ci si aspetta un legame con la Volkswagen. La piattaforma sarà la MEB Entry, che presenta un motore elettrico installato sull'asse anteriore (al contrario di quanto visto sulla Born, che utilizza un'unità posteriore, come la Volkswagen ID.3).

Cupra UrbanRebel concept

Nel caso dell'ID.2all, la potenza dichiarata è di 226 CV, per un'autonomia di circa 450 km e una velocità di ricarica della batteria elevata. Anche se non è stata comunicata con precisione, Volkswagen ha sottolineato che l'ID.2 di serie potrà passare dal 10 all'80% in 20 minuti.

Un valido punto di partenza per capire le doti della nuova Cupra Raval è la concept UrbanRebel del 2022 che già dichiarava un'autonomia di 440 km e un prezzo da circa 30.000 euro.

La Cupra UrbanRebel concept vista da vicino

Tante saranno le tecnologie di sicurezza, come il Travel Assist di nuova generazione, il Park Assist Plus e una suite completa di assistenti alla guida. Ma per ogni altro dettaglio è necessario attendere ancora qualche mese.