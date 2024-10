La BMW M più grande ed esagerata di sempre diventa ancora più clamorosa. Grazie alla cura di Manhart, la XM diventa un colosso da 900 CV e 1.200 Nm.

L'elaborazione del tuner tedesco - specializzato da tempo nell'esprimere il potenziale nascosto della BMW (e non solo) - aggiunge così oltre 250 CV alla già pazzesca Label Red. Senza contare le numerose aggiunte estetiche per gli esterni e gli interni.

Più voce per il V8

Ribattezzata da Manhart come "MHXM 900", la BMW può contare su un powertrain ibrido plug-in completamente trasformato. L'officina ha concentrato i suoi sforzi soprattutto sul 4.4 V8 biturbo, che nel modello di serie eroga 585 CV ed è abbinato a un motore elettrico da 197 CV.

Manhart MHXM 900

In questo modo, i tecnici sono riusciti a incrementare notevolmente la potenza, passando da 748 CV e 1.000 Nm a 900 CV e 1.200 Nm.

Manhart I cerchi Concave One installati da Manhart

Questo risultato è stato ottenuto grazie all'unità di controllo ausiliaria MHtronik, a cui si aggiungono il sistema di scarico Akrapovic slip-on e l'impianto downpipe che ha dato ancora più voce alla XM. Su richiesta, sono disponibili anche aggiornamenti personalizzati dell'impianto frenante di serie.

Un kit XXL e interni a 5 stelle

Come se non bastasse, Manhart ha dotato la XM di sospensioni ribassate H&R, per rendere ancora più minaccioso il SUV, oltre a migliorare ulteriormente la stabilità. Specifico anche il kit estetico in fibra di carbonio, con paraurti dedicati, soprattutto quello posteriore, che integra un diffusore aggressivo coi quattro terminali di scarico squadrati e disposti in verticale.

I cerchi in lega Concave One da 24" sono giganteschi e sono montati su pneumatici 295/35 ZR24 all'anteriore e 355/25 ZR24 al posteriore.

Manhart Gli interni della BMW XM elaborata da Manhart

Infine, due spoiler, uno sul bordo del tetto e uno sotto il lunotto, completano le novità degli esterni della BMW. E per rendere ancora più esclusivo il SUV bavarese, il tuning prevede pure dei rivestimenti speciali per gli interni, con modanature in alcantara e in carbonio.