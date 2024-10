La storia di Bugatti è infarcita di auto diventate leggenda. Dalla Tipo 13, il primo modello prodotto dalla Casa fino alla Tourbillon, ultima creazione in ordine di tempo e prima Bugatti elettrificata. In mezzo auto da pista e da strada, prodotte nelle varie vite della Casa: quella sotto il controllo del fondatore Ettore, la seconda con Romano Artioli alla guida (e la nascita della Fabbrica Blu di Campogalliano), la terza all'interno del Gruppo Volkswagen e la più recente, con la nascita della Bugatti-Rimac.

Ben 115 anni di storia conditi anche da numerose concept, molte delle quali protagoniste - l'8 e il 9 novembre - di un seminario dedicato all'evoluzione del design Bugatti, organizzato dal National Automuseum The Loh Collection. Un'occasione unica che, tra un aneddoto e l'altro, mostrerà anche come è nata la Bugatti Chiron.

Provare e riprovare

Proprio l'hypercar andata recentemente in pensione per lasciare spazio alla Tourbillon è tra le protagoniste di foto inedite pubblicate da Bugatti. O meglio, i suoi prototipi di studio di design. Che, come potete vedere, mantengono l'impostazione base dell'hypercar andata in produzione. Con molte differenze nei dettagli.

Bugatti I modellini scala 1:4 della Bugatti Chiron, 2008

Prima di tutto i gruppi ottici, alcuni con dimensioni davvero importanti (e, mi permetto, per nulla affascinanti) o senza la caratteristica "linea Bugatti" a forma di C nella parte posteriore.

Ci sono poi anche altre sorprese. Sapevate per esempio che Walter Da Silva, oltre alla concept della Veyron, ha disegnato anche un'affascinante spyder ispirata alla Bugatti T35, l'auto da corsa più vincente della storia (oltre 2.000 titoli in carriera)? C'è anche lei nel set di foto pubblicate dalla Casa. A lei voleva rendere omaggio anche la T35 Racing Vision, hypercar estrema prodotta nel 2015.

Bugatti Bugatti T35 Homage, Design by Walter da Silva, 2018 Bugatti Bugatti T35 racing vision study, 2015

Altra concept degna di nota è la Bugatti Atlantic Coupé, riedizione della mitologica Tipo 57 Coupé Atlantic, costruita in appena 4 unità, due delle quali andate distrutte tra la Seconda Guerra Mondiale e il 1955.