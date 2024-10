Dopo aver riavviato la produzione delle proprie gomme per le Ferrari F40, F50, Enzo e la LaFerrari, Pirelli annuncia in questo 2024 di aver pronta anche una nuova misura del Cinturato P7 specificamente dedicata alla 288 GTO degli anni '80.

La nuova misura si rivolge a un pubblico piuttosto limitato, poiché la GTO è la più rara tra le supercar del Cavallino, con soli 272 esemplari prodotti tra il 1984 e il 1987, ovvero quasi 40 anni fa, e sarà messa in vendita a un prezzo non ancora comunicato.

Una storia lunghissima

Inizialmente progettato per le auto da rally del campionato WRC del 1974, il Cinturato P7 è stato il primo pneumatico Pirelli a profilo ribassato e ha fatto il suo ingresso nei modelli da strada un paio di anni più tardi.

Per la GTO le misure di riferimento sono 225/50 R16 per l'asse anteriore e 265/50 R16 per l'asse posteriore e saranno affiancate a quelle già disponibili per le altre Rosse di Maranello.

L'azienda al momento non ha rilasciato ulteriori immagini della gomma rispetto a quella che vedete qui sopra, ma sappiamo che i pneumatici avranno un look d'epoca come gli altri prodotti della gamma Collezione del Brand.

E a tal proposito, proprio recentemente in un'intervista rilasciata ai nostri colleghi di Motor1 US, Emanuelle Vanzetti, l'ingegnere responsabile del programma, aveva dichiarato che i nuovi Cinturato destinati alle Ferrari d'epoca sono "al 100% rispettosi del look originale e, per quanto possibile, fedeli alla maneggevolezza e allo stile di guida originali".

Il prezzo non è stato menzionato, ma per chi ha la fortuna di possedere una 288 GTO nel proprio garage i soldi non saranno certamente un problema.

Ferrari 288 GTO

Tutte le Pirelli della gamma Collezione

L'attuale gamma Collezione di Pirelli è composta da diverse misure per molte delle supercar e hypercar Ferrari. Si inizia, per esempio, con la F40, di cui sono state costruite poco più di 1.300 vetture e per la quale la Casa di pneumatici vende i P Zero con misure 245/40 R17 all'anteriore e 335/35 R17 al posteriore. Si passa poi alla F50, assemblata in 349 esemplari e per la quale sono disponibili i P Zero Corsa nelle misure 245/35 R18 e 335/30 R18.

Limitata a 400 esemplari, poi, anche per la Enzo è disponibile un set di P Zero Corsa ma di dimensioni più grandi, 245/35 R19 all'anteriore e 345/35 R19 al posteriore. Le ultime supercar di punta della Ferrari, LaFerrari e la sua sorella Aperta, montano invece gomme P Zero Corsa Asimmetrico 2.