La nuova Opel Grandland è pronta ad arrivare in concessionaria. Sul sito ufficiale della Casa è possibile configurare la propria versione del SUV ibrido ed elettrico, con prezzi che partono da 35.500 euro nel caso della variante mild hybrid a benzina.

La gamma della Grandland si compone anche di una versione ibrida plug-in e di un’elettrica con due livelli di allestimento. Vediamoli nel dettaglio.

La gamma presente e futura

Prima di tutto, le motorizzazioni. La gamma della Opel si apre con la 1.2 turbo benzina mild hybrid da 136 CV e un cambio automatico a doppia frizione EDCT a 6 rapporti. C’è poi l’ibrida plug-in da 195 CV abbinata sempre al cambio EDCT (la cui autonomia in elettrico non è stata ancora dichiarata) e tre diversi tagli di batteria per il modello elettrico.

Opel Grandland (2024)

Si parte con la versione da 73 kWh (523 km di autonomia nel ciclo WLTP), per poi salire alla 82 kWh da 582 km e alla 97 kWh – entrambe disponibili in un secondo momento – da circa 700 km. Sono previste tre declinazioni di potenza da 213 CV, 231 CV e 326 CV, riservati in quest’ultimo caso al modello con doppio motore elettrico.

La dotazione

Al momento, si possono ordinare le motorizzazioni Hybrid da 136 CV, l’ibrida plug-in da 195 CV e l’elettrica da 213 CV e batteria da 73 kWh. Due gli allestimenti della Opel, ossia Edition e GS, col primo che parte da 34.500 euro nel caso della mild hybrid. Per l’elettrica, invece, sono necessari 40.950 euro.

Opel Grandland, gli interni

Su tutti i modelli della Grandland troviamo di serie il quadro strumenti digitale e il display dell’infotainment da 16” e i fari Intelli-LUX HD composti da 50.000 elementi luminosi. Presenti di serie anche il cruise control con funzione Stop&Go, il riconoscimento dei segnali stradali, l’adattamento intelligente della velocità, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il sistema di telecamere Intelli-Vision a 360 gradi.

La verniciatura di serie è la Impakt Copper. Per 800 euro sono disponibili la Karbon Black, la Spektrum Green, la Kristall Silver e la Grafik Grey.

Il listino della Opel Grandland