Con un prezzo base di circa 19.000 euro, la DR 5.0 è sicuramente uno dei SUV di segmento B più accessibili della categoria. Lunga 4,32 m, la 5.0 è spaziosa anche per le esigenze di una famiglia e la dotazione di serie risulta essere completa.

Ma per scoprire meglio com’è fatta dentro la DR, analizziamo nel dettaglio i suoi interni.

DR 5.0, la plancia

La plancia ha un’impostazione classica con la “palpebra” del cruscotto che raccoglie un quadro strumenti misto analogico-digitale da cui visualizzare le principali informazioni sulla guida. Al centro, invece, troviamo il sistema d’infotainment con display da 12,3” da cui gestire la navigazione, la connettività, la climatizzazione bizona e l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto (wireless negli allestimenti top di gamma).

Comodo anche il sistema di telecamere a 360° (di serie sul modello con cambio automatico CVT), che riproduce la visuale in stile drone per capire meglio gli spazi di manovra.

Sotto al monitor centrale della 5.0 ci sono i comandi fisici per la climatizzazione e una postazione di ricarica wireless per lo smartphone. Ben fatti i sedili, che presentano le regolazioni elettriche in sei posizioni. Infine, il tettuccio panoramico contribuisce ad aumentare la percezione di ariosità dell’abitacolo.

DR. 5.0, finiture e materiali

L’abitacolo della DR presenta numerosi elementi in plastica dura, ma il design è comunque curato. La sensazione, quindi, è quella di un interno che punta tutto sulla concretezza, senza risultare eccessivamente “noioso” all’occhio.

DR DR 5.0, un dettaglio dei sedili

I sedili e il volante sono rivestiti in similpelle, mentre le cuciture a contrasto danno un tocco di ricercatezza in più anche alla plancia. Inoltre, dietro troviamo le bocchette dell’aria condizionata, non sempre presenti sulle concorrenti.

DR 5.0, la spaziosità

Dietro si sta comodi soprattutto in due, mentre il bagagliaio è nella media della categoria. Infatti, la capacità minima è di 450 litri, mentre abbattendo i sedili posteriori in modalità 60:40 si sale a 1.100 litri.

DR DR 5.0, il bagagliaio

Per fare un paragone con le concorrenti, la Dacia Duster (uno dei modelli più venduti del segmento), la cui capacità parte da 430 litri nella versione full hybrid, fino ai 517 litri del modello GPL.