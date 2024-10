Non solo auto. Tra le novità del Salone di Parigi 2024 ci sono anche interessanti quadricicli leggeri. Ligier Group è presente al Mondial de l'Automobile con la rinnovata JS50 e la Myli 2025. Al debutto c'è anche una bici cargo, chiamata Pulse 2, capace di trasportare fino a 150 kg di carico con un’autonomia di 40 chilometri, ma è destinata unicamente agli addetti ai lavori e appartiene alla linea Ligier Professional.

"I nuovi modelli che presentiamo rappresentano una perfetta sintesi di tecnologia, design e praticità, con una particolare attenzione alla sostenibilità", ha detto in conferenza stampa François Ligier, Presidente di Ligier Group.

Anche Antonello Curcuruto, Direttore Commerciale di Ligier Group e Amministratore Delegato di Ligier Italia e Spagna, e Toshihide Soga, Direttore della Business Unit Ligier Professional, hanno messo in evidenza il forte spirito pionieristico dell’azienda che, con oltre 40 anni di esperienza e due siti di produzione in Francia, produce annualmente più di 16.400 veicoli e conta circa 580 dipendenti.

Ligier JS50 (2024)

La Ligier JS50 ha un design rinnovato e presenta un frontale sportivo, con fari Full LED dotati di indicatore dinamico di direzione, e cerchi da 16 pollici Ultimate nero opaco. A bordo il cockpit è digitale, con un tablet touch da 10 pollici compatibile con CarPlay e Android Auto, un sistema audio HIFI Pioneer 6.0 e la ricarica wireless per smartphone; il cruscotto è impreziosito da dettagli in carbon look e i sedili sportivi hanno cuciture a contrasto.

Dal punto di vista tecnico, la nuova JS50 offre due varianti: una da 8,28 kWh e una da 12,42 kWh che garantisce fino a 192 chilometri di autonomia (ciclo WMTC). Sarà disponibile anche una versione L7e, con velocità massima di 75 km/h, accessibile dai 16 anni con patente B o B1. Nella primavera del 2025, inoltre, Ligier presenterà anche una variante con motorizzazione Diesel Euro 5+.

Le prime consegne sono previste per novembre 2024, con ordini già aperti da ora con quattro allestimenti per il mercato italiano.

Ligier Ligier JS50 (2024)

Ligier Myli

La prima Ligier è stata lanciata nel 2023, adesso la Myli 2025 al debutto a Parigi introduce numerose novità, tra cui l’apertura elettrica del portellone, un doppio tergicristallo, nuovi sedili e rivestimenti interni, un Pack Connect che include la ricarica a induzione per smartphone e specchietti retrovisori con indicatori di direzione integrati. Il bagagliaio da 459 litri rende poi la Myli adatta anche alle gite fuori porta.

Le varianti a disposizione sono due: una da 8,28 kWh e una 12,42 kWh, che permette di percorrere fino a 192 chilometri con una singola ricarica. Pure in questo caso, nel corso del 2025 arriverà una versione termica Diesel 5+.