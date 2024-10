In un momento in cui le cabrio e le roadster diventano sempre più rare vale la pena dare uno sguardo al passato e magari anche al mercato dell'usato. C'è un anno in particolare che bisogna ricordare: il 1996, quando Mercedes ha lanciato l'idea di una cabrio con tetto pieghevole in acciaio.

Nel 2000 Peugeot ha presentato una coupé cabrio nel segmento delle utilitarie economiche, la 206 CC, e nel 2001 Opel ha riportato in auge un nome quasi scomparso, quello della Tigra, che nel 2004 è diventata TwinTop. Ricordiamo la sua storia.

Originale e razionale

Una linea chiara dalla parte anteriore a quella posteriore conferisce alla Tigra TwinTop un profilo deciso, pulito e semplice, sia a cielo aperto che con il tetto chiuso. Il posteriore rimane corto, gli sbalzi sportivi e stretti. Nel 2004 Opel descrive la Tigra TwinTop sul proprio sito così:

con il suo "design sportivo e il tetto pieghevole retrattile in acciaio, trasforma ogni strada in una passerella".

Anche la stampa specializzata è entusiasta e nomina la piccola Opel "Cabriolet dell'anno 2004" al Salone di Ginevra. A piacere è anche il fatto che, a differenza di altri modelli, il tetto della Tigra TwinTop non scompare nel bagagliaio, ma dietro i sedili per risparmiare spazio.

Ciò significa che il vano rimane estremamente utilizzabile con 250 litri anche quando il tetto è aperto. Quando è chiuso, invece, il volume di carico è di ben 440 litri. Inoltre Opel dota la Tigra TwinTop di un ulteriore vano portaoggetti dietro i sedili.

Opel Opel Tigra TwinTop (2004-2009) Opel Opel Tigra TwinTop (2004-2009) Opel Opel Tigra TwinTop (2004-2009)

La trasformazione da coupé a cabrio avviene in soli 18 secondi. Cinque motori elettrici supportano il processo, sviluppato dallo specialista francese della carrozzeria Heuliez, la stessa della 206 CC.

A bordo tutto è razionale e la disposizione degli strumenti e dei pulsanti è chiara e funzionale, c'è pure un piccolo schermo informativo digitale al centro della plancia.

Opel Tigra TwinTop, gli interni

Motore dell'anno

All'inizio della commercializzazione la Opel Tigra TwinTop è disponibile in tre allestimenti (Enjoy, Sport e Cosmo), poi arrivano la TwinTop Edition e la TwinTop Design Edition. La sezione del tetto può anche essere colorata in argento stellato (nell'allestimento Cosmo) o in moonland opaco (Sport). Nel 2008 si può anche scegliere come optional il "SoftTop", che riveste il tetto pieghevole in acciaio con materiale tessile.

Il modello base è la Enjoy da 16.695 euro con motore a benzina Ecotec da 1,4 litri e 90 CV. L'Ecotec da 1,8 litri e 125 CV costa 17.895 euro ma la fa scattare da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi.

Opel Tigra TwinTop, vista posteriore Opel Tigra TwinTop, capote aperta

Nel 2005 Opel introduce in gamma un diesel da 1,3 litri con 70 CV. Il motore CDTI, sviluppato congiuntamente da General Motors e Fiat, raggiunge un consumo medio di 4,6 litri e nel 2005 viene nominato "motore dell'anno".

Tra il 2004 e il 2009 vengono prodotte 90.874 Tigra TwinTop. L'onda del tetto pieghevole sopravvive fino al 2011, con l'Astra TwinTop, ma poi si estingue. Oggi gli esemplari ben conservati di Tigra TwinTop si possono trovare anche a circa 2.000/3.000 euro.