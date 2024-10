Il Salone di Parigi è alle porte. L'edizione 2024 apre alla stampa lunedì 14 ottobre e Ferrari non c'è. Tornando indietro di 20 anni proprio nella capitale francese ha debuttato la F430, erede della F360. Una supercar molto interessante e profondamente legata alle auto da corsa di Formula 1.

La F430 ha poi ceduto il posto alla 458 presentata il 28 luglio 2009 e, tra il 2005 e il 2009, è stata costruita in circa 16.750 esemplari. Oggi, in occasione del suo 20esimo compleanno, ne ricordiamo la storia.

Disegnata da Pininfarina

La carrozzeria della F430 viene disegnata da Pininfarina in collaborazione con Frank Stephenson, Direttore del Concept Design e dello Sviluppo di Ferrari-Maserati. Rispetto alla F360 è più aerodinamica, grazie a un sottoscocca liscio e al potente diffusore posteriore tra i doppi terminali di scarico a sinistra e a destra.

Pur avendo lo stesso telaio in alluminio Alcoa, la stessa linea del tetto, le stesse porte e gli stessi vetri della F360, la F430 è comunque diversa. Il design esterno riprende gran parte del patrimonio Ferrari. Nella parte posteriore spiccano i gruppi ottici posteriori della Enzo e le prese d'aria sul cofano. Il suo nome è inciso sullo specchietto del guidatore in stile Testarossa. Le grandi aperture ovali nel paraurti anteriore ricordano i modelli da corsa Ferrari degli anni '60, in particolare la 156 "Sharknose" di Formula 1.

Ferrari Ferrari

Un motore molto importante

La F430 è equipaggiata con un motore V8 da 4.308 cc della famiglia "Ferrari-Maserati" F136. Questo nuovo motore rappresenta un cambiamento significativo per la casa di Maranello, in quanto tutti i precedenti motori V8 derivavano dal programma da corsa Dino degli anni Cinquanta.

I dati relativi alle prestazioni sono: 490 CV (360 kW) a 8.500 giri/min e 465 Nm di coppia a 5.250 giri/min, di cui l'80% è disponibile al di sotto dei 3.500 giri/min. Nonostante l'aumento del 20% della cilindrata, il peso del motore è aumentato solo di quattro chilogrammi, mentre il diametro è stato ridotto per facilitare l'imballaggio.

Le bielle, i pistoni e l'albero motore sono completamente nuovi, mentre la testata a 4 valvole, le valvole e le trombe di aspirazione sono state prese direttamente dai motori di Formula 1 per ottenere un'efficienza volumetrica ottimale.

La F430 raggiunge una velocità massima di oltre 315 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi, 0,6 secondi in più rispetto al vecchio modello.

Ferrari Ferrari F430 Scuderia Spider 16M (2004-2009)

Il motore mobilita 114 CV per litro di cilindrata e, ancora più sensazionale, è il rapporto potenza/peso di 1.450 chilogrammi: 1 CV deve spostare solo 2,95 chilogrammi. Questo porta la F430 vicino al rapporto peso/potenza della Mercedes SLR McLaren, che pesa 2,82 chilogrammi. Per fare un confronto: una BMW M3 pesa già 4,5 chilogrammi per CV.

I freni della F430 vengono sviluppati in stretta collaborazione con Brembo e Bosch, ottenendo una nuova lega di ghisa per i dischi dei freni che contiene molibdeno, il che consente una migliore dissipazione del calore. La F430 si può avere anche con freni in ceramica composita rinforzata con fibra di carbonio e carburo di silicio (C/SiC) che, stando alla Casa, non si degradano nemmeno dopo 300-360 giri sulla pista di prova di Fiorano.

La F430 è inoltre dotata di E-Diff, un differenziale attivo a slittamento limitato controllato dal computer che può variare la distribuzione della coppia in base all'angolo di sterzata e all'accelerazione laterale.

Tra le altre caratteristiche tecniche una citazione a parte merita il primo utilizzo del pulsante Manettino Ferrari sul volante: il guidatore può scegliere tra cinque diverse impostazioni che influenzano il sistema ESC, le sospensioni elettroniche "Skyhook", il comportamento del cambio, la risposta dell'acceleratore e l'E-Diff. La funzione è simile al sistema Terrain Response di Land Rover. Il cambio manuale automatizzato F1 è opera di Graziano Trasmissioni.

La Ferrari F430 è disponibile con gli esclusivi pneumatici Goodyear Eagle F1 GSD3 EMT, caratterizzati da un battistrada a forma di V, caratteristiche run-flat e tecnologia OneTRED.

La F430 Spider e One-Off

La F430 Spider è la versione cabrio della F430. Presentata al Salone dell'Auto di Ginevra nel 2005, è la 21esima cabrio stradale di Ferrari. Gli interni e le prestazioni di guida della Spider sono identici a quelli della coupé, con un leggero aumento di peso e una riduzione di 5 km/h della velocità massima.

Ferrari Ferrari F430 Spider (2004-2009)

Infine bisogna ricordare la Ferrari SP1 (Special Project Number 1): la prima vettura one-off prodotta nell'ambito del Programma di Carrozzeria del Portafoglio Ferrari, noto anche come Programma Progetti Speciali (SP), basata sulla F430.

La carrozzeria è stata disegnata dall'ex designer di Pininfarina Leonardo Fioravanti per volere di Junichiro Hiramatsu, un uomo d'affari giapponese ex presidente del Ferrari Club of Japan, appassionato collezionista e ammiratore del prototipo F100 di Fioravanti del 1998.