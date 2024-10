BMW intende offrire la prossima generazione di M3 con un motore a benzina.

Gli ingegneri BMW stanno già lavorando per rendere il motore a sei cilindri in linea conforme alle prossime normative sulle emissioni.

BMW continuerà a offrire una M3 a benzina finché ci sarà domanda

Gli appassionati temevamo che la spinta verso l'elettrificazione avrebbe finito per mandare definitivamente in pensione la BMW M3. Certo, prima o poi accadrà. Ma più tardi di quanto potreste pensare. In un'intervista pubblicata giovedì da a Bimmer Today infatti Frank van Meel, a capo del reparto BMW Motorsport, ha dichiarato che in quel di Monaco di Baviera intendono continuare a offrire il motore 3.0 litri in linea biturbo nei futuri modelli di M3, ma solo se se ci sarà richiesta.

Il numero uno del reparto sportivo di BMW ha dichiarato che gli ingegneri sono già al lavoro per adattare il propulsore all'imminente normativa Euro 7, sottolineando "Lasceremo che il sei cilindri venga utilizzato come motore per la M3. Lo manterremo il più a lungo possibile. Se la domanda dei clienti è quella attuale e non cala, non lo abbandoneremo".

Doppia scelta

Questo non significa che la già annunciata BMW M3 elettrica sia stata cancellata, anzi. La berlina ad alte prestazioni viaggerà su due binari paralleli: da una parte con il classico 3.0 6 cilindri, dall'altra con un motore elettrico per ruota, per un totale (pare) di più di 1.300 CV.

BMW M3 2024

A livello di prestazioni la M3 alla spina farà chiaramente meglio della controparte termica, ma chi vuole ancora il sound del 6 cilindri sarà accontentato.

"Se i clienti diranno: anche se una M3 elettrica è significativamente più veloce rispetto a quella con motore a combustione, voglio ancora il 3.0, non ci tireremo indietro".

Le differenze tra le nuove BMW M3 non saranno naturalmente unicamente nel powertrain: l'elettrica infatti utilizzerà la nuova piattaforma Neue Klasse, al debutto nel corso del 2025, e avrà un prezzo sensibilmente più alto. Anche a livello di estetica dovrebbero avere delle differenze, così come assetto e feeling di guida.

BMW M3 elettrica, il nostro render BMW M3 elettrica, il nostro render

Quando arriverà però la nuova BMW M3? Considerando che l'attuale generazione è stata restilizzata da poco e che la BMW Serie 3 elettrica è prevista per il 2027, bisognerà attendere ancora almeno 3 anni.