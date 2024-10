Il nuovo SUV di punta di Dacia, la Bigster, si presenta con il motore a benzina più grande della storia del marchio.

La Dacia Bigster Hybrid 155 porta al debutto per il Gruppo Renault un motore a benzina da 1,8 litri fornito da Horse Powertrain, la divisione creata dal costruttore francese con Geely per produrre motori termici e ibridi.

La prima Dacia con 155 CV

La Dacia Bigster è la prima auto a montare il motore sviluppato interamente da Horse, appena uscito dalle catene di montaggio di Valladolid, in Spagna. Con una potenza di 107 CV, questo quattro cilindri è abbinato a un motore elettrico da 50 CV, rendendo questa configurazione ibrida la più potente della gamma Bigster con i suoi 155 CV totali.

Fotogallery: Dacia Bigster

100 Foto Christopher Otto

Cosa c'è di speciale in questa combinazione? Un motore quattro cilindri a benzina aspirato, un motore elettrico e uno starter/generatore ad alta tensione, più una batteria da 1,4 kWh e un cambio con un tocco di classe. Invece di una configurazione tradizionale, questo SUV full hybrid offre quattro marce per il motore termico e due per i motori elettrici.

La Bigster Hybrid 155 di Dacia mira a rendere meno frequenti le soste al distributore con una riduzione del 6% dei consumi rispetto al motore Hybrid 140 di Duster e Jogger. Inoltre, è dotata di frenata rigenerativa e, secondo le stime, può funzionare in modalità completamente elettrica fino all'80% del tempo in città.

Matias Giannini, ad di Horse Powertrain commenta così il lancio del nuovo propulsore ibrido:

"La nuova ammiraglia Bigster sarà una perfetta vetrina della leadership e dell'esperienza di Horse Powertrain nel campo dei propulsori ibridi. Essendo il primo motore prodotto interamente all'interno della nostra divisione Horse, questo momento è estremamente significativo per l'industria automobilistica: Horse Powertrain ha dimostrato di poter gestire l'intero ciclo di vita dello sviluppo e della produzione di motori.

Matias Giannini, ceo di Horse Powertrain

Grazie alla nostra esperienza nel campo dei motori, aiutiamo i marchi e gli OEM a innovare e a portare sul mercato nuove offerte a un ritmo senza precedenti."

Horse Powertrain, il logo

Ma Dacia Bigster ha in serbo altre opzioni di propulsione. C'è il modello TCe 140, alimentato da un motore a benzina turbo a tre cilindri da 1,2 litri e affiancato da un sistema mild hybrid a 48V. Ha 140 CV e viene fornito con un cambio manuale a sei marce.

Christopher Otto Il nuovo motore Horse 1.8 della Dacia Bigster Hybrid 155

Non dimentichiamo poi l'inedita versione ECO-G 140 bifuel benzina/Gpl che risulta essere la prima mild hybrid alimentata a gas proposta da una casa automobilistica. E per gli amanti del fuoristrada, la versione TCe 130 4x4 offre la trazione integrale, rendendola la compagna perfetta per chi vuole percorrere la strada meno battuta.