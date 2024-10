Lunghezza: 4.570 mm

Larghezza: 1.810 mm

Altezza: 1.710 mm

Passo: 2.700 mm

Bagagliaio: 667 litri/n.d.

Il nuovo top di gamma di Dacia è la Bigster, grande sia nel nome che nelle dimensioni. Il SUV rumeno si posiziona al di sopra della Duster, grazie ai suoi 25 cm in più di lunghezza e a un bagagliaio ai vertici della categoria.

Pur condividendo la filosofia pragmatica con tutti gli altri modelli del marchio, la Bigster alza ulteriormente l'asticella in fatto di abitabilità, provando a inserirsi nel segmento dei SUV di segmento C e a strizzare l'occhio alle famiglie in cerca di un modello spazioso e ricco di soluzioni pratiche.

Dacia Bigster, le dimensioni

Il look della Bigster è piuttosto squadrato e muscoloso, tanto da farla sembrare un po' più grande delle sue dimensioni reali. Lunga 4,57 m (in linea coi modelli più recenti della categoria), la Bigster ha una larghezza leggermente sotto la media, con un valore di 1,81 m.

Christopher Otto Dacia Bigster (2025)

L'altezza di 1,71 m è davvero importante e lascia immaginare la spaziosità di bordo, anche per i passeggeri più alti. Stesso discorso per il passo: 2,70 metri per una vettura termica non sono pochi e possono favorire lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori.

Dacia Bigster, abitabilità e bagagliaio

La Bigster sfrutta a dovere le generose dimensioni esterne. Spazio, ergonomia e comfort sono i tre obiettivi su cui si è concentrata Dacia e il risultato finale lascia soddisfatti. Chi siede davanti sta comodo, mentre dietro c'è tanto spazio per le ginocchia e la testa.

Dacia Bigster, gli interni

Il bagagliaio ha una capacità minima di 667 litri, ampliabile abbattendo i sedili posteriori con le levette del sistema Easy Fold.

Christopher Otto Dacia Bigster, il bagagliaio

Inoltre, il pavimento del baule è protetto da un tappeto di gomma facile da pulire e arrotolabile quando non è utilizzato. Quest'ultimo è di serie sulle versioni Extreme, mentre è un optional in tutti gli altri allestimenti.

Infine, il portellone ha l'apertura elettrica su richiesta.

Dacia Bigster, le concorrenti con dimensioni simili

Il segmento dei C-SUV è davvero molto affollato e per la Dacia Bigster non sarà facile superare la concorrenza. Di sicuro, però, l'elevata spaziosità e il prezzo di listino previsto intorno ai 25.000 euro la renderanno competitiva nei confronti di molti modelli.

Hyundai Tucson 2024 Jaecoo Jaecoo 7 MG Motor MG HS (2024)

Le rivali più agguerrite? Oltre alle best-seller Hyundai Tucson, Kia Sportage e Volkswagen Tiguan, bisogna tenere d'occhio le cinesi Jaecoo 7, MG HS e Lynk & Co 01. In generale, ecco tutti i modelli che sfideranno la Dacia.