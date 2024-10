Il debutto di una nuova Ferrari è sempre un evento. E quando si tratta di una Ferrari speciale come speciali sono state le Rosse a tiratura limitata e capaci di alzare l'asticella delle prestazioni in quel di Maranello, l'hype è da sempre altissimo. Parliamo di modelli come 288 GTO, F40, F50, Enzo e LaFerrari. Tutti transitati per i saloni di mezzo mondo, a fare un meritato bagno di folla prima di finire nei garage di selezionatissimi clienti.

Una tradizione che con la prossima supercar Ferrari verrà interrotta. Come anticipato in un breve video teaser pubblicato sui social del Cavallino Rampante infatti il debutto è fissato per il 17 ottobre alle 14:00.

Con buona pace degli organizzatori del Salone di Parigi 2024, che avrebbero steso tappeti (rigorosamente rossi) per avere la nuova creatura di Maranello.

Cosa vediamo

Ma torniamo al video (lo trovate in fondo all'articolo) che mostra per la prima volta la nuova supercar Ferrari. Certo, c'è un telo rosso a coprirla, ma alcuni elementi non riescono a essere nascosti. Come l'altezza che pare essere particolarmente ridotta e un grosso alettone al posteriore, modificando così la formula di Enzo e LaFerrari. Si notano poi i passaruota anteriori particolarmente accennati, con il cofano che pare essere svasato. Come sulla Ferrari 499P trionfatrice nelle ultime due edizioni della 24 Ore di Le Mans.

Ferrari 288 GTO Ferrari LaFerrari

Da lei la nuova Ferrari dovrebbe riprendere il powertrain, composto da un V6 abbinato a unità elettriche, per superare quota 1.000 CV, superando i 1.030 CV della SF90 FXX. D'altra parte, rappresentando il top della produzione di Maranello, è chiaro come punti a essere la Ferrari più potente di sempre. Se la presenza del V6 dovesse essere confermata rappresenterà il downsizing (naturalmente solo in termini di cilindrata) più marcato della storia delle top del Cavallino, mai andate al di sotto del V8 di 288 GTO ed F40.

Ferrari F40 Ferrari F50 Ferrari Enzo

Ora non resta che attendere meno un giorno per la presentazione della nuova supercar Ferrari, per conoscerne ogni dettaglio.