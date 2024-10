La prima Ferrari elettrica dovrebbe debuttare nel quarto trimestre del 2025. A dichiararlo è stato l'Amministratore delegato della Casa di Maranello, Benedetto Vigna, durante un'intervista alla Tech Week di Torino, andata in scena dal 25 al 27 settembre all'ombra della Mole.

Con un prezzo, si dice, di almeno 500.000 euro, avrà tutte le carte in regola per essere una vera Rossa e un suono che dovrebbe ricordare un 8 cilindri.

Quasi pronta

In base a quanto dichiarato dal numero uno del Cavallino a Torino, l'azienda è “pienamente in linea” con la progettazione e lo sviluppo della sua prima supercar elettrica, per la quale si sta affidando ad alcuni “partner insoliti” non ancora specificati.

Secondo Vigna, il lancio, in particolare, arriverà in un momento difficile per le Case auto di fascia alta e di lusso, che stanno attualmente lavorando per ridurre le emissioni proprio mentre la domanda di veicoli elettrici in tutto il mondo si sta raffreddando.

Motor1.com Ferrari elettrica (2025), il render di Motor1.com

Un'auto molto innovativa

Per scendere più nei dettagli riguardo questa la Ferrari a zero emissioni, in base a quanto era stato riportato da Reuters poche settimane fa, l'auto costerà circa 500.000 euro al debutto, con prestazioni e maneggevolezza tipiche delle Rosse di Maranello, e sarà prodotta nel nuovo e-building della Casa recentemente inaugurato.

Altri dettagli tecnici non sono ancora stati divulgati, ma visto che stiamo parlando di una Ferrari, avrà sicuramente prestazioni e maneggevolezza.

Ferrari e-building

L'ultimo avvistamento su strada della nuova Rossa è avvenuto poche settimane fa ed è stato immortalato in un video pubblicato su YouTube dal canale Acriore e che potete vedere qui sotto.

Nel filmato, oltre a vedersi bene la sagoma dell'auto, si sentiva anche il nuovo curioso suono brevettato realizzato, si dice, partendo da quello emesso dai celebri motori sviluppati dall'azienda nel corso degli anni. Per saperne di più, dunque, non resta che attendere alcuni mesi.

Il video del suono pubblicato su YouTube