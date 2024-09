Il primo modello completamente elettrico della Ferrari debutterà l'anno prossimo e il costruttore italiano di supercar ci sta lavorando attivamente, come testimoniano gli scatti spia che mostrano un muletto di prova con terminali di scarico comicamente finti tenuti insieme dalla speranza e da un sacco di carta stagnola.

Ma mentre abbiamo già visto il prototipo simile alla Maserati Levante in foto, il suono che fa è rimasto sconosciuto fino a oggi.

Il sound nel video spia

Grazie a un video su YouTube pubblicato da Acriore e che potete vedere qui sotto ora sappiamo come suonerà l'EV della Casa italiana, o meglio come suona ora, perché le cose potrebbero cambiare fino alla presentazione ufficiale dell'auto.

Il video spia della Ferrari elettrica col suono del V8

In breve, il muletto Ferrari sembra avere un motore V8 sotto il cofano, ma molto probabilmente non è così, come indicano gli adesivi gialli che confermano che si tratta di un'auto di prova alimentata a batteria.

All'inizio di quest'anno, l'amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna ha dichiarato che i prossimi veicoli elettrici dell'azienda avranno una "firma sonora" unica e che non saranno silenziosi. La casa automobilistica italiana ha persino brevettato una nota di scarico per veicoli elettrici nel 2023 per rendere le cose ufficiali.

I veicoli elettrici sono obbligati per legge ad avere una sorta di generatore di rumore che di solito si presenta sotto forma di un altoparlante situato sotto la carrozzeria. Questo serve ad avvertire i pedoni dell'arrivo di un'auto, ma sembra che la Ferrari non voglia usare un ronzio qualsiasi e stia invece lavorando per simulare un motore a combustione.

Elettrica da 500.000 euro

L'imminente EV ad alte prestazioni, il cui nome è ancora sconosciuto, si dice che costerà più di 500.00 euro quando debutterà l'anno prossimo, secondo quanto riportato da Reuters. I dettagli tecnici non sono ancora noti, ma visto che stiamo parlando di una Ferrari, ci aspettiamo grandi prestazioni e maneggevolezza.

Detto questo, se vi piacciono i veicoli elettrici dal suono finto, potete sempre optare per la molto meno costosa Abarth 500e, che è anche in grado di emettere rumori rimbombanti dagli altoparlanti esterni montati sul retro. In Italia, la piccola utilitaria elettrica costa circa 37.950 euro, una frazione della Ferrari.

Tuttavia, il marchio italiano noto per il logo del Cavallino Rampante non intende ancora puntare tutto sui veicoli elettrici. Ha intenzione di produrre il suo propulsore V12 che spinge il SUV Purosangue fino a quando sarà legale.