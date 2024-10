La produzione di auto Stellantis in Italia si fermerà anche a novembre. Dopo la sospensione (poi prolungata) dell'assemblaggio a Mirafiori della 500e, il Gruppo ha annunciato nuovi stop in altri stabilimenti, in particolare quelli di Pomigliano D'Arco, Termoli e Pratola Serra.

Le misure sono necessarie "per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse", si legge nella nota ufficiale.

Intanto a Roma ci si prepara per la manifestazione legata allo sciopero di venerdì 18 ottobre. Venti pullman, con più di mille persone a bordo, sono partiti da Potenza e dal Vulture Melfese.

Dal Parlamento italiano al Salone di Parigi

L'argomento "produzione" in Italia è quanto mai caldo e delicato. In un contesto internazionale in cui il Gruppo Volkswagen ha annunciato la chiusura di alcune fabbriche in Germania e in Cina (mentre cerca ancora un acquirente per lo stabilimento Audi in Belgio) e sempre più case auto cinesi cercano luoghi per produrre auto in Europa, in Italia si guarda con attenzione a Stellantis.

Tavares ha riferito in Parlamento l'11 ottobre. Il CEO di Stellantis ha chiesto ai politici maggiori incentivi e stabilità per procedere con la transizione energetica e poi, in occasione del Salone di Parigi, ha detto di voler portare la produzione a 100mila auto all'anno e che le decisioni sul futuro dei brand saranno prese entro 2-3 anni.

Intanto i numeri parlano chiaro: le vendite di auto nel primo trimestre dell'anno sono scese del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023 e in Nord America le consegne sono crollate del 36%; motivi per i quali i vertici stessi dell'azienda sono recentemente cambiati.

Carlos Tavares all'inaugurazione dei nuovi uffici di Pro One a Mirafiori

Venerdì 18 ottobre è sciopero

Davanti allo stop della produzione i sindacati si sono mobilitati con uno sciopero che ci sarà domani, venerdì 18 ottobre. Il corteo partirà da Piazza Barberini alle ore 9,30, dove i Segretari generali di Fim Fiom Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella faranno un punto con la stampa presente e arriverà in Piazza del Popolo, dove ci saranno gli interventi dei delegati e dei Segretari generali.

Lo slogan scelto da Fim Fiom e Uilm per la manifestazione é: “Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto”.

Lo stabilimento di Pomigliano d'Arco

Le parole di Elkann ai dirigenti

Sempre oggi, in occasione del 50esimo anniversario del gruppo dirigenti Fiat, il Presidente di Stellantis, John Elkann, ha tenuto un discorso in cui ha incoraggiato i manager ad avere sempre "il coraggio di affrontare sfide difficili, senza mai arrendersi".

"Con le polemiche strumentali, i rancori, i protagonismi non si risolve niente - ha detto -. Non si costruisce nulla. C’è chi in questi mesi, in questi giorni, sembra poco disposto a riconoscere i meriti di tutti coloro, dipendenti, collaboratori e dirigenti, che hanno contribuito, sempre, a superare le sfide e a raggiungere straordinari risultati nei 125 anni di storia del nostro Gruppo.

Ma noi conosciamo, qual è la realtà. Intendiamo affrontare i problemi lavorando seriamente, insieme alle nostre persone e contando sugli elementi fondamentali dello 'spirito Fiat': coraggio per superare le difficoltà, intraprendenza per costruire il futuro, e senso di responsabilità verso le comunità a cui siamo legati".