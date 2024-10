In attesa del lancio commerciale della Fiat Grande Panda il 2024 della Casa può dirsi concluso per quanto riguarda le novità, con l'attenzione ora spostata sul 2025 e le nuove auto in arrivo. Un anno che da una parte sarà segnato dal consolidamento dell'offerta della Grande Panda, con l'arrivo di nuove motorizzazioni, dall'altra vedrà debuttare nuovi modelli.

In rampa di lancio ci sono infatti la versione di serie della Fiat Giga Panda e, tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, della nuova Fiat 500 ibrida, basata sulla versione elettrica. Vediamo ora tutte le novità Fiat attese per il 2025.

Fiat Grande Panda ibrida

L'elettrica è stata protagonista della presentazione mondiale dello scorso 11 luglio, con inizio commercializzazione previsto entro la fine dell'anno. Un modello completamente nuovo basato sulla piattaforma Smart Car di Citroen C3, C3 Aircross e Opel Frontera e che come loro sarà mosso anche da unità termiche.

Fiat Grande Panda

La Fiat Grande Panda a benzina con sistema mild hybrid sfrutterà lo stesso powertrain delle "cugine", vale a dire il 1.2 da 100 CV, abbinato al cambio manuale 6 marce e alla trazione anteriore. A livello stilistico dovrebbe cambiare poco o nulla, così come gli interni. I prezzi saranno di sicuro inferiori a quelli della Fiat Grande Panda elettrica che, secondo quanto anticipato da Carlos Tavares - ceo Stellantis - partiranno da circa 25.000 euro.

Nome Fiat Grande Panda ibrida Carrozzeria SUV piccolo Motori Benzina mild hybrid Data arrivo Debutto inizio 2025 Prezzi Da comunicare

Fiat Giga Panda

Il secondo modello della neonata famiglia Panda, che ripeterà quanto fatto negli anni scorsi dalla 500. Conosciuta per ora come Fiat Giga Panda potrebbe essere ribattezzata in Multipla, a riprendere il nome del modello prodotto dal 1998 al 2010. Al di là del nome sappiamo che offrirà ancora più spazio rispetto alla Grande Panda, con una lunghezza che potrebbe assestarsi intorno ai 4,4 metri, praticamente come la nuova Citroen C3 Aircross.

Fiat Giga Panda, il nostro render

Dalla cugina potrebbe riprendere la configurazione 7 posti, rarità per un'auto di queste dimensioni. Le due saranno unite anche dai motori: come la Grande Panda (e tutti i modelli su base Smart Car) anche la Fiat Giga Panda infatti sarà disponibile con powertrain elettrico da 113 CV e mild hybrid, da 100 CV e 136 CV.

Nome Fiat Giga Panda Carrozzeria SUV compatto Motori Benzina mild hybrid, elettrico Data arrivo Debutto metà 2025 Prezzi Da comunicare

Fiat 500 ibrida

Se capita sempre più spesso vedere auto con motore termico convertirsi all'elettrico, non è cosa comune che avvenga il passaggio opposto. A compierlo sarà la Fiat 500e, in crisi di vendite e con le linee di produzione ferme fino a novembre, che tra fine 2025 e inizio 2026 diventerà mild hybrid.

Fiat 500 ibrida, il nostro render

Sappiamo che si chiamerà Fiat 500 Torino, in omaggio alla città che ne ospita le linee produttive di Mirafiori, mentre ancora non ci sono dettagli sulla motorizzazione. Il maggiore indiziato è il 1.2 3 cilindri mild hybrid in versione da 100 CV, già utilizzato su numerosi modelli Stellantis, ma nulla è ancora trapelato dai vertici della Casa. A livello di prezzi sarà sicuramente al di sotto dei 29.900 euro della 500e, con listino che potrebbe partire da circa 18.000 euro.