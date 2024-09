Finalmente la Fiat Grande Panda si svela al grande pubblico in occasione del Salone Auto di Torino, in programma dal 13 al 15 settembre. Basata sulla piattaforma Smart Car, già utilizzata sull'ultima Citroen C3, la nuova Fiat Grande Panda punta tanto sullo stile, riprendendo le forme squadrate e regolari della Panda originale del 1980.

Le premesse per piacere agli italiani ci sono, ma qual è la prima impressione degli automobilisti nostrani che della Panda hanno fatto una best seller da anni? Le risposte potete ascoltarle nel video che abbiamo realizzato a Torino.

Fiat Grande Panda, dimensioni e bagagliaio

Le proporzioni della Fiat Grande Panda sono da utilitaria di segmento B, con un assetto leggermente rialzato e forme piuttosto massicce e squadrate. E' lunga 3,99 metri, larga 1,75 metri e alta 1,57 metri.

Fiat Grande Panda, gli interni

Dentro conferma le doti spaziose della Panda e in particolare spicca per la volumetria del bagagliaio, che arriva fino a 361 litri in configurazione 5 posti con i sedili posteriori in uso.

Quanto costa la Grande Panda

La Fiat Grande Panda viene prodotta nello stabilimento serbo di Kragujevac, cittadina a più di 100 km a sud di Belgrado (secondo le stime la capacità produttiva è di 150.000 unità all'anno). E' nella lista delle auto candidate per il Car of the Year 2025, ma solo a novembre 2024 sapremo se arriverà in finale.

La Fiat Grande Panda al Salone Auto Torino 2024

Il listino non è ancora stato reso noto, ma è certo che questa Fiat vuole avere prezzi concorrenziali. L'elettrica dovrebbe partire da 24.900 euro, l'ibrida da meno di 19.000 euro (con autonomia dichiarata di 350 km, in linea con le concorrenti). Continuate a seguirci per restare informati, intanto diteci che cosa ne pensate nei commenti sui social e YouTube.