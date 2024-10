Il 2025 sarà un anno molto importante per Volkswagen, che dovrà presentare diversi nuovi modelli chiave per cercare di risollevare l'attuale situazione non proprio rosea in cui sta attualmente navigando.

A tal proposito, l'azienda di Wolfsburg ha già annunciato le nuove generazioni di due dei suoi bestseller per il 2025: la nuova T-Roc e il nuovo Transporter. Ma non solo, in concessionaria nei primi mesi del nuovo anno arriverà anche la nuova VW Tayron, destinata a colmare il vuoto tra la Tiguan e la Touareg. Durante l'anno si mostrerà dal vivo per la prima volta la nuova Volkswagen ID.2, la risposta di Wolfsburg al crescente segmento delle piccole auto elettriche a prezzi accessibili.

Volkswagen ID.2

Sebbene l'arrivo ufficiale nelle concessionarie della nuova Volkswagen ID. 2 sia previsto per il 2026, la prima presentazione statica del modello definitivo è già programmato per il 2025. Presentata come ID.2all alcuni mesi fa, la piccola auto elettrica dovrebbe essere un'auto per “tutti”, con il classico design Volkswagen, dimensioni compatte e un prezzo accessibile.

Volkswagen ID. GTI Concept al Salone di Monaco 2023

L'erede della Polo sarà costruita sulla piattaforma MEB Entry, a trazione anteriore e non posteriore come la MEB utilizzata da ID.3 & co.. Con una potenza massima di 166 kW, un'autonomia di circa 450 km e un tempo di ricarica dal 10 all'80% in 20 minuti, l'utilitaria avrà prezzi di partenza di 25.000 euro e tanto spazio per i bagagli: da 490 a 1.330 litri secondo la Casa.

Non mancherà poi la tecnologia, come sulle grandi auto: Travel Assist per la guida semi-autonoma e i fari a matrice di LED (IQ.Light), l'assistente al parcheggio avanzato con funzione di memoria, l'ID.Light (segnali luminosi sul cruscotto che indicano la direzione), inoltre i sedili regolabili elettricamente con funzione di massaggio e il tetto panoramico saranno presenti tra gli optional.

La gamma ID.2 sarà completata da una GTI basata sul prototipo GTI Concept presentato nel 2023.

Modello Volkswagen ID. 2 Carrozzeria Utilitaria Motori Elettrici Lancio Presentazione 3° trimestre 2025, lancio sul mercato 2026 Prezzi da 25.000 euro

Volkswagen Tayron

La nuova Volkswagen Tayron è a tutti gli effetti l'erede della Tiguan Allspace a sette posti. Nel design si possono riconoscere parallelismi con la nuova Tiguan e la nuova Skoda Kodiaq, con una sezione anteriore particolarmente alta e una sezione posteriore, invece, caratterizzata da una barra trasversale continua a LED.

Volkswagen Volkswagen Tayron (2025)

La Tayron all'arrivo nelle concessionarie nei primi mesi del 2025 sarà disponibile con sette powertrain diversi, tra cui due ibridi plug-in (eHybrid), un mild hybrid (eTSI), due motori turbo benzina tradizionali (TSI) e due turbodiesel (TDI). La potenza varierà da 150 CV a 272 CV e i prezzi partiranno in Germania da 45.475 euro.

Nome Volkswage Tayron Carrozzeria SUV 7 posti Motori benzina plug-in hybrid, benzina mild hybrid, benzina e diesel Lancio 10 ottobre 2024 Prezzi da 45.475 euro

Volkswagen T-Roc 2025

La seconda generazione della Volkswagen T-Roc sarà basata ancora una volta sulla piattaforma MQB, come la Golf, fresca di restyling.

Volkswagen T-Roc (2025), il render di Motor1.com

Per lei i motori a benzina e mild hybrid da 115 e 150 CV dovrebbero essere mantenuti, con la gamma che però dovrebbe essere completata da ibridi plug-in.

Nome Volkswagen T-Roc Carrozzeria SUV compatto Motori benzina, benzina mild hybrid e benzina plug-in hybrid Lancio primo trimestre 2025 Prezzi n.d.

Volkswagen Transporter e Caravelle

Volkswagen Veicoli Commerciali ha presentato allo IAA di Hannover di settembre 2024 i nuovi Transporter e Caravelle su base Ford.

Volkswagen Transporter 2024

In arrivo nei concessionari nel 2025, oltre a un equipaggiamento di serie notevolmente ampliato, potranno essere scelti con tre motori turbodiesel da 110, 150 e 170 CV, tra un ibrido plug-in da 232 CV e tre powertrain elettrici da 136 CV, 218 CV e 286 CV, con una capacità netta della batteria di 64 kWh.