Nel mese di ottobre, Dacia propone tante diverse offerte sui propri modelli: tra le più interessanti, quella sulla sulla Jogger a 7 posti con alimentazione benzina/GPL, che scade in realtà il 4 novembre prossimo.

La Jogger Extreme TCe 100cv GPL 7 posti ha un listino di partenza di 21.800 euro, ma grazie a 1.250 euro di vantaggi Dacia, è proposta a un prezzo scontato di 20.550 euro: insomma, a differenza di altre offerte dei mesi scorsi, si parte da uno sconto iniziale.

Si versa poi un anticipo di 5.130 euro, sostituibile con una permuta, e quindi il finanziamento di Mobilize Financial Services prevede un piano di rimborso in 36 rate mensili da 148,77 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,48%), con un’aggiunta di 3 euro al mese per le spese di incasso.

È prevista una maxi rata finale, chiamata Valore Futuro Garantito (VFG), pari a 13.080 euro; il limite chilometrico è di 30.000 km, con un costo di 0,10 euro per ogni km in eccesso. Da segnalare gli interessanti servizi inclusi nella rata: manutenzione ordinaria, protezione contro furto e incendio, e GAP Insurance.

Vantaggi

Per questa offerta, che esclude l’Ecobonus statale, Dacia considera tutto: lo sconto iniziale, la rata ridotta, i numerosi servizi inclusi. Oltretutto, la Jogger è a 7 posti, l’alimentazione a GPL consente interessanti risparmi, e la versione in offerta è la recente MY24.

Svantaggi

Se siete dei viaggiatori, 10.000 km l’anno potrebbero essere un po’ pochi; attenzione in generale anche ai costi fissi e agli oneri finanziari.

In sintesi