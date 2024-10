Dal 2025 le emissioni medie per ogni brand auto che vende in Europa non potrà superare i 95 g/km di CO2, pena il pagamento di multe salate. Un problema non da poco per i costruttori, impegnati a chiedere alla UE di posticipare tale limite.

Richieste che vedono Stellantis schierarsi contro l'Acea (associazione europea di costruttori auto), convinta che le richieste da parte dei colleghi siano surreali. Qual è quindi la soluzione per il Gruppo guidato da Carlos Tavares? Semplice: produrre meno auto con motore termico, prediligendo modelli a batteria. A dirlo è stato Jean-Philippe Imparato, ex numero uno di Alfa Romeo e da poco nuovo COO (Chief Operating Officer) di Stellantis Europa.

Obiettivo raddoppiare

A riportare le dichiarazioni del manager francese è Automotive News, che lo ha intervistato in occasione del Salone di Parigi 2024.

Imparato ha dichiarato che l'obiettivo di Stellantis è quello di raddoppiare la quota di vendite di auto elettriche, arrivando al 24% nel corso del 2025. Il problema però è la domanda, sempre troppo bassa in molti Paesi europei. "Dato che produciamo solo veicoli in base all'ordine del cliente, assembleremo tanti motori a combustione interna quanti ne saranno necessari per mantenere la quota di veicoli elettrici al livello richiesto", ha affermato Imparato.

Jean-Philippe Imparato con l'Alfa Romeo Tonale

Il tutto spingendo sulla vendita di auto elettriche, guardando però a ogni singolo mercato. Secondo il nuovo COO infatti ci saranno richieste calibrate a seconda della penetrazione di modelli BEV nei vari Paesi dell'Unione. Spagna e Italia - dove le elettriche faticano - per esempio non dovranno raggiungere il 20% delle immatricolazioni, l'Olanda (mercato forte per quanto riguarda i modelli alla spina) potrebbe invece dover arrivare al 50%. Mai come in questo caso quindi l'unione fa la forza.

Ci saranno anche incentivi per i concessionari da parte di Stellantis stessa, pronta a premiare chi riuscirà ad aumentare le vendite di BEV.

Leapmotor C10 Leapmotor B10 al Salone di Parigi 2024

L'aiuto di Leapmotor

Forte di numerosi modelli elettrici in gamma Stellantis potrà beneficiare di un aiuto da parte di Leapmotor, il brand cinese posseduto al 20% circa dal Gruppo e da poco lanciato in Europa. Si è iniziato con le C10 e T03, alle quali si affiancherà nel corso del 2025 il SUV compatto B10. Auto 100% elettriche con pezzi interessanti, che potrebbero dare una spinta non indifferente alla crescita delle quote di elettrico all'interno del Gruppo.