A maggio, Subaru, Mazda e Toyota hanno tenuto una conferenza congiunta in Giappone per esprimere il loro impegno a lungo termine nei confronti dei motori a combustione.

Pochi giorni dopo, Subaru ha reso note le specifiche preliminari del nuovo motore boxer elettrificato. Ora sono stati pubblicati ulteriori dettagli in vista di dicembre, quando la Crosstrek sarà il primo modello a utilizzare il sistema ibrido di nuova generazione, a partire dal Giappone.

Fedele al Boxer, ma 2.5 e full hybrid

Il cuore del nuovo sistema ibrido è un motore 2.5 boxer aspirato, sviluppato appositamente per le applicazioni elettrificate. Sviluppa 160 CV di potenza a 5.600 giri/min e 209 Nm di coppia tra 4.000 e 4.400 giri/min. L'energia necessaria proviene da un serbatoio più grande, dopo aver spostato l'unità di controllo della potenza da sotto il pianale di carico a sopra il motore a combustione.

Con più spazio nella parte posteriore, il serbatoio del carburante più grande può ora contenere 63 litri. Grazie al promesso aumento del 20% dell'efficienza rispetto all'attuale configurazione ibrida, la Crosstrek col nuovo motore 2.5 full hybrid ha l'autonomia di crociera più lunga di qualsiasi altra Subaru nella storia. Può percorrere oltre 1.000 km con un solo pieno, un'autonomia quasi da diesel. Tuttavia, la casa automobilistica giapponese sottolinea che si tratta di un valore teorico basato sul ciclo WLTC.

Il motore a benzina lavora insieme a due motori elettrici montati nella parte anteriore, uno che aziona le ruote e l'altro che funge da generatore. Il motore di trazione è in grado di erogare 119,6 CV e 270 Nm. Subaru non specifica la potenza combinata, ma afferma che il motore di trazione può fungere da fonte di energia principale "in un'ampia gamma di situazioni".

Batteria agli ioni di litio da 1,1 kWh

La Crosstrek 2.5 full hybrid utilizza un sistema ibrido parallelo, quindi può utilizzare sia il motore a benzina sia il motore elettrico. È promessa anche una "guida EV estesa", ma con una batteria da 1,1 kWh non si andrà troppo lontano prima che entri in funzione il motore a combustione. Posizionato sotto il pianale di carico, il pacco batterie agli ioni di litio è anch'esso un nuovo sviluppo e si dice che sia leggero, duraturo e con celle a più alta densità.

Nuovo sistema full hybrid Subaru

8 Foto Subaru

Come ci si aspetterebbe da una Subaru, il crossover è dotato di un sistema AWD simmetrico che accoppia meccanicamente le ruote anteriori e posteriori attraverso l'albero di trasmissione. Inoltre, la Crosstrek è dotata di una robusta presa di corrente da 1.500 watt nel vano di carico per collegare elettrodomestici o attrezzature da campeggio alimentate elettricamente.

Quando qualche mese fa è stata annunciata la nuova configurazione e-boxer, il Chief Technology Officer Tetsuo Fujinuki ha ammesso che il motore boxer non è la soluzione ideale per l'efficienza assoluta, ma Subaru non può ignorare la sua eredità:

"Se si punta solo all'efficienza, i motori orizzontali contrapposti non sono necessariamente l'opzione migliore. Ma cosa sarebbe Subaru senza di loro? Se ci pensate, siamo l'unico marchio di massa che oggi produce motori orizzontali contrapposti".

La Crosstrek 2.5 full hybrid sarà in vendita in Giappone da dicembre 2024, mentre il lancio globale è previsto per il 2025.