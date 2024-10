Le Toyota bZ4X e Subaru Solterra rappresentato un nuovo capitolo della collaborazione tra le due Case, che conta anche le coupé sportive GR86 e BRZ. Nel 2026 sarà la volta di un nuovo modello, almeno stando a quanto riportato da Nikkei Asia, che avrà le forme di un SUV. E sarà 100% elettrico.

Secondo le ricostruzioni, mentre le bZ4X e Solterra sono costruite da Toyota nello stabilimento di Aichi, il nuovo modello dovrebbe uscire dalla catena di montaggio del sito di Yajima, di proprietà di Subaru. Ecco cosa sappiamo.

Nuovo, ma non troppo

Si tratterà di un SUV inedito, con dimensioni ancora sconosciute, ma non sarà nuovo al 100%. Questo perché utilizzerà vari componenti - presumibilmente a partire dalla piattaforma, la eTNGA di Toyota - derivati da bZ4X e Solterra. In tal modo le due Case accorceranno i tempi di sviluppo e ridurranno i costi. L'obiettivo, sempre secondo la testata giapponese, è di produrre tra le 15.000 e le 20.000 unità al mese.

Toyota bZ4x Subaru Solterra 2024

Il nuovo SUV elettrico firmato Toyota e Subaru sarà presumibilmente destinato a Nord America, Europa e Giappone, ma potrebbe essere venduto anche in altri mercati. Non è chiaro se i due modelli saranno più economici rispetto a bZ4X e Solterra, venduti in Italia rispettivamente a partire da 42.900 e 49.900 euro.

Se vi state chiedendo come si stanno comportando i due SUV elettrici, nei primi 6 mesi del 2024 Toyota ha venduto 13.910 bZ4X, mentre per la Solterra mancano dati ufficiali. L'arrivo del nuovo modello segue l'annuncio di 3 nuove auto elettriche fatto a inizio anno dalle due Case, a evidenziare come l'elettrico continui a far parte dei loro piani.

Nel frattempo comunque non verranno abbandonati i motori termici, anzi: Toyota e Subaru sono impegnate - assieme a Mazda - a sviluppare nuove unità a combustione.