Mercedes-Benz e Moncler hanno presentato il secondo frutto della loro collaborazione in occasione del salone "City of Genius", tenutosi a Shanghai il 19 ottobre 2024.

Durante la kermesse, infatti, le due aziende hanno tolto i veli da una nuova opera d'arte unica dal nome "Project G-Class Past II Future", disegnata dal designer giapponese e DJ Nigo. Si basa su una Classe G cabriolet degli anni '90 che è stata restaurata da zero.

Dagli anni '90 a oggi

Il nuovo progetto sviluppato da Mercedes-Benz e Moncler è la seconda opera d'arte nata dalla collaborazione tra le due realtà e segue il Project Mondo G, presentato alla mostra "The Art of Genius" di Moncler a Londra nel febbraio 2023.

La "Project G-Class Past II Future", in particolare, combina la caratteristica estetica "trapuntata" del giubbotto Moncler con l'inconfondibile spigolosità della Classe G, in questo caso in versione cabrio.

Mercedes-Benz x Moncler by Nigo, il progetto "Project G-Class Past II Future"

Lunga 4,5 metri, larga 1,9 metri e alta 2,0 metri, l'opera d'arte è infatti stata rifinita in una palette di colori opaca e bicolore, tra il verde oliva e il grigio, e completata da accenti esterni di grande impatto in nero e oro.

Le linee pulite della Classe G Cabriolet, in particolare, hanno contribuito a conferire all'auto un aspetto molto contemporaneo, mantenendo al contempo tutte le funzionalità e il design tipici della Gelandewagen decappottabile.

Tra questi, per esempio, è stata mantenuta inalterata l'iconica ruota di scorta sul portellone posteriore, i cerchi in acciaio nero nel design degli anni '90, il parabrezza pieghevole e il tappo del serbatoio della benzina color oro.

Mercedes-Benz x Moncler by Nigo, il progetto "Project G-Class Past II Future"

Ma non solo. Insieme anche gli interni sono stati ridisegnati, con Devon Turnbull - noto per le sue installazioni audio immersive - che ha progettato per l'occasione un sistema audio che si adatta perfettamente al concetto del veicolo, sia dal punto di vista tecnico che visivo.

I woofer musicali, in particolare, sono stati installati sulle aste del tetto apribile e, come l'intero tetto e gli altoparlanti, possono essere rimossi. Inoltre non mancano sedili rivestiti con il classico tessuto a scacchiera.

Mercedes-Benz x Moncler by Nigo, il progetto "Project G-Class Past II Future"

A tiratura limitata

Insieme alla one off, Mercedes-Benz ha tolto i veli anche da una speciale Classe G in edizione limitata di 20 unità che è, a tutti gli effetti, uno dei primi prodotti acquistabili della collaborazione tra la Casa e Moncler.

Si chiama Mercedes-Benz Classe G Past II Future e anche in questo caso è un'opera d'arte realizzata dal designer Nigo basata sulla nuova G 450 d.

Mercedes-Benz Classe G Past II Future

Rispetto alle altre G Class, in particolare, questa speciale versione è dotata di una verniciatura esterna bicolore verde e grigia, rivestimenti a scacchi tipici della prima generazione dell'auto e una ruota di scorta posteriore con il logo della collaborazione sul coperchio.

Insieme, inoltre, l'auto è stata dotata di diversi dettagli esterni neri sulle cornici dei finestrini, sulle ruote in lega leggera e sulle caratteristiche modanature di protezione dagli urti su tutta la lunghezza delle fiancate, quest'ultime dotate anche della scritta Past II Future, che si trova anche all'interno dell'abitacolo, sulla maniglia del cruscotto. Nella console centrale, invece, la scritta "1 of 20" si riferisce all'edizione limitata del modello speciale.

Mercedes-Benz Classe G Past II Future

Le 20 unità saranno consegnate ai clienti nell'aprile 2025 e sono state vendute a un prezzo non meglio specificato.