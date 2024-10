Il 2025 si prospetta un anno fondamentale per Mercedes. La Casa tedesca è pronta a dare nuova linfa alla sua strategia di elettrificazione col lancio della nuova CLA, che sarà il primo modello a basarsi sulla nuova piattaforma MMA.

Oltre all'elettrico, però, Mercedes continua a investire sulle supercar endotermiche. A dimostrazione di questo, sono in arrivo CLE 63 AMG e AMG PureSpeed. Ecco cosa ci attendiamo.

Mercedes CLA (2025)

La CLA è di gran lunga il nuovo modello più importante dell'anno per Mercedes. Vista in anteprima come concept all'IAA di Monaco 2023, la CLA nasce dalla piattaforma modulare MMA, esattamente come le future GLA, GLB e CLA Shooting Brake.

Oltre alle versioni elettriche, queste quattro nuove arrivate potrebbero essere disponibili anche con motori a combustione e ibridi plug-in. Si dice anche che la nuova CLA potrebbe avere i motori a benzina di Geely e che non dovrebbe più adottare propulsori diesel.

Mercedes-Benz Nuova Mercedes CLA, le foto teaser

La piattaforma MMA integra l'architettura a 800 Volt e consente così ricariche molto rapide (400 km di autonomia guadagnati in circa 15 minuti). Inoltre, sulla CLA sono presenti i nuovi motori elettrici eATS 2.0 con cambio a due velocità.

Riguardo ai dettagli, la CLA Concept aveva un motore a magneti permanenti da 175 kW (238 CV) sull'asse posteriore. Con un consumo di soli 12 kWh per 100 km, l'autonomia della Mercedes dovrebbe essere intorno ai 700.

Il marchio tedesco non ha fornito informazioni sulla capacità della batteria, ma in base all'autonomia e al consumo, si stima che sia di circa 90 kWh. Oltre a questa batteria con anodo al silicio ad alta densità energetica, sono previste anche batterie LFP per i modelli più economici. Secondo le indiscrezioni, si potrebbe trattare di batterie Blade di BYD.

I veicoli MMA saranno inizialmente prodotti a Rastatt, come recentemente annunciato ufficialmente da Mercedes. I lavori preparatori sono già stati effettuati negli ultimi mesi con un'ampia conversione di un capannone di assemblaggio. A Rastatt, 6.100 dipendenti costruiscono attualmente la Classe A e la Classe B, nonché la GLA e l'elettrica EQA. Anche gli stabilimenti di Kecskemét (Ungheria) e Pechino (Cina) produrranno modelli MMA a partire dal 2025.

Modello Mercedes CLA (2025) Carrozzeria Berlina Motori Elettrico, benzina Lancio Settembre 2025 (anteprima mondiale) Prezzi N.D.

Mercedes-AMG CLE 63

Con la CLE 63, Mercedes potrebbe già dire addio al powertrain ibrido plug-in e tornare a un grande motore a sei o otto cilindri.

Mercedes CLE AMG 4Matic+

Questa indiscrezione non è stata confermata dalla Casa, ma alcuni indizi sono arrivati dai primi video spia, in cui si sente nitidamente un sound ben più corposo rispetto a quello delle AMG più recenti.

In ogni caso, è lecito attendersi potenze di almeno 550-600 CV e prestazioni da pelle d'oca per quella che sarà una delle AMG più interessanti di tutta la gamma, anche in formato cabriolet.

Modello Mercedes-AMG CLE 63 (2025) Carrozzeria Coupé e Cabriolet Motori V8 benzina Lancio Primavera 2025 Prezzi N.D.

Mercedes-AMG PureSpeed

La Mercedes-AMG PureSpeed è il primo modello della nuova serie limitata Mercedes Mythos. Secondo il Costruttore, questo modello basato sulla AMG SL sarà prodotto in 250 unità e sarà disponibile solo per gli appassionati e i collezionisti Mercedes più appassionati. Un elemento di spicco è il sistema HALO, che sostituisce il tradizionale montante A del veicolo.

Mercedes-Benz Mercedes-AMG PureSpeed, i prototipi

Il design del frontale è simile a quello della Mercedes-AMG ONE, con una grande presa d'aria e la scritta AMG. A ciò si aggiunge il cofano ottimizzato dal punto di vista aerodinamico con una presa d'aria supplementare.