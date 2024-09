Sono passati ben 16 anni dall'arrivo sul mercato del primo SUV Coupé della storia, ovvero la BMW X6 del 2008. Un'auto che ha rivoluzionato il settore delle auto di lusso, divenendo in poco tempo apprezzata in tutto il mondo, talmente tanto da indurre altri costruttori a progettare e presentare alcune concorrenti dirette.

E proprio Mercedes è stata la seconda a tirare fuori dal cappello la prima GLE Coupé, nell'ormai lontano 2015, un'auto dalle linee filanti che, anche in questo caso e al pari della più piccola GLC Coupé arrivata in seguito, è stata apprezzata soprattutto in Paesi come l'Italia.

Ma il mondo e il mercato cambiano costantemente, lo sappiamo, e secondo un breve approfondimento del magazine tedesco Handelsblatt, le due coupé della Stella potrebbero presto abbandonarci per sempre, dato che la stessa Mercedes continua a ridurne la produzione. Ecco tutto quello che sappiamo.

Un unico modello?

La notizia riportata dal magazine tedesco cita come fonti alcuni "addetti ai lavori interni", dunque è chiaramente da prendere con le dovute precauzioni.

Per scendere più nei dettagli, però, secondo le stesse persone che hanno parlato con Handelsblatt, una delle soluzioni per evitare di eliminare due modelli così importanti dalla gamma potrebbe essere quello di riunirli in un unico modello, proprio come la Casa ha appena fatto con la nuova CLE: qualcosa che avrebbe sicuramente senso, visto il continuo sforzo di Mercedes-Benz di semplificare la propria gamma.

Mercedes GLE Coupé 2023

Secondo quanto riferito, una nuova versione della GLC, però, sarebbe in arrivo già per il 2026, ma non è chiaro se manterrà lo stile di carrozzeria coupé o addirittura il nome GLC.

Dal canto suo Mercedes-Benz ha appena aggiornato i due SUV, con nuovi motori e varianti ibride plug-in ancora più efficienti e performanti. Dunque è ancora presto per parlarne e per saperne di più bisognerà attendere ancora qualche anno.