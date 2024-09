Alcune auto oggi sono molto speciali e lo sono diventate perché, comuni o meno, in qualche modo hanno scritto la storia dell'automobilismo mondiale. Una di queste è sicuramente la Mercedes Classe G, che, prima di entrare a far parte dell'Olimpo dei fuoristrada di lusso, diventando un vero e proprio status symbol, in 45 anni di vita ha percorso milioni di km in tutto il mondo, sempre con la Stella sulla griglia anteriore.

E proprio per celebrare questa straordinaria carriera, e dare l'opportunità ai proprietari attuali di questo speciale veicolo di riunirsi periodicamente, Mercedes-Benz Italia ha inaugurato la prima community di possessori ufficiale della Casa dedicata alla Classe G: GOT, o G Owners Tribe.

All'evento inaugurale di sabato 21 settembre in Toscana ho partecipato anche io a bordo di una G 500 del 2024 e con l'occasione ho avuto modo di parlare con diversi proprietari di G moderni e d'epoca, per capire nel concreto chi oggi acquista uno dei fuoristrada più iconici al mondo e perché. Ecco cosa ho scoperto.

Chi acquista oggi una Gelandewagen?

Partiamo subito dal rispondere a una semplice domanda: chi è oggi il proprietario medio della G, o Gelandewagen, cioè fuoristrada? Le risposte che mi hanno dato i presenti all'evento sono state le più disparate, che però possiamo riassumere con una parola: appassionati, o meglio facoltosi appassionati.

Nella maggior parte dei casi, infatti, le persone all'evento con la propria Classe G mi hanno spiegato di essere principalmente imprenditori, di averne avute molte nel corso del tempo e ormai di essere profondamente legati a questo storico modello, che in tanti continueranno ad acquistare finché sarà prodotto dalla Casa.

Mercedes-Benz Mercedes Classe G, l'evento inaugurale del G Owners Tribe

Ma non è tutto. In diversi casi, inoltre, mi è stato spiegato che la specifica Gelandewagen (questo il significato della "G") portata sabato 21 settembre nella cava Calacata Borghini di Carrara, non è certamente l'unica auto presente in garage, affiancata da esemplari in molti casi storici o più recenti dello stesso modello o anche da altre auto della Stella, come le sportive AMG.

Insomma, fatta salva qualche rara eccezione, chi sceglie di portarsi a casa una Classe G lo fa con consapevolezza del veicolo speciale che ha acquistato, pronto davvero ad affrontare qualsiasi tipo di terreno ma anche pronto a macinare centinaia o migliaia di km per raggiungere, magari, il luogo scelto per le vacanze.

Mercedes-Benz Mercedes Classe G, l'evento inaugurale del G Owners Tribe

La prima community ufficiale

Per celebrare la nascita della prima community ufficiale italiana dedicata all’icona off-roader della Stella, sulle montagne di Carrara erano ben 100 i possessori di Classe G presenti, che hanno ufficialmente "tagliato il nastro" di GOT, o G Owners Tribe.

Ma cos'è nel concreto? Si tratta di un club dove è possibile registrarsi, per il momento in maniera totalmente gratuita, con i propri dati e il numero di telaio della propria G e ai quali soci saranno riservati eventi esclusivi in collaborazione con partner e importanti realtà: dal food all’alta orologeria, passando per la nautica.

Le informazioni giungeranno attraverso una newsletter dedicata, che informerà riguardo tutte le opportunità messe a disposizione, tra cui un servizio di concierge personalizzato, agevolazioni per l’acquisto di corsi di guida dell’AMG Driving Academy e la partecipazione agli eventi nazionali del Brand non aperti al pubblico.

Mercedes-Benz Mercedes Classe G, l'evento inaugurale del G Owners Tribe

Molto più di un'auto

Ma cosa è diventata oggi la Mercedes Classe G? Che la Gelandewagen sia un veicolo ancora molto speciale non è certamente una novità. Si tratta infatti di un'auto progettata e costruita in maniera estremamente diversa rispetto agli altri modelli in commercio, con telaio ancora a longheroni, niente sospensioni pneumatiche e ben 3 differenziali bloccabili singolarmente - con gli storici selettori posizionati in cima alla plancia.

Mercedes Classe G (2024), la plancia con i 3 tasti per bloccare i differenziali

Le similitudini con i modelli di 40 anni fa, però, si fermano a questi dettagli, perché come abbiamo ricordato anche nel corso delle nostre ultime prove, la nuova Classe G è ormai un veicolo super tecnologico, ben lontano dal fuoristrada duro e puro che era un tempo.

Pur mantenendo le ottime capacità fuoristradistiche e la meccanica super collaudata, infatti, gli interni sono ormai ricoperti di pelle e materiali molto pregiati e abbinati alle ultime tecnologie presenti sulle altre Mercedes contemporanee, inclusi i sistemi ADAS di Livello 2 e l'impianto audio Burmester.

Ma non solo. Nel corso del tempo, infatti, sono stati effettuati anche diversi affinamenti meccanici per rendere la G più gestibile e vivibile nel quotidiano. Con l'ultimo aggiornamento "importante" del 2018, per esempio, sono state inserite delle nuove sospensioni indipendenti con assale anteriore a doppio braccio, assale posteriore rigido e ammortizzatori adattivi, quest'ultimi diventati di serie a partire dal 2024.

Mercedes-Benz Mercedes Classe G, l'evento inaugurale del G Owners Tribe

Nonostante le modifiche, comunque, uno dei tanti aspetti che continua ad accomunare l'auto attuale ai modelli del passato è il modo in cui viene ancora testata prima di essere messa in commercio, ovvero il difficile percorso dello Schockl, montagna austriaca distante circa 40 minuti dallo stabilimento nel quale – da sempre - nasce la Classe G.

Mercedes-Benz Mercedes Classe G, l'evento inaugurale del G Owners Tribe

Una passeggiata a benzina

Nel corso della giornata inaugurale del G Owners Tribe ho avuto modo di guidare sia su strada che nella cava, e dunque su un percorso offroad di media difficoltà, la nuova G 500 2024 (W465), ovvero quella con il 3.0 6 cilindri in linea mild hybrid, nome in codice M256, con turbina elettrica per 449 CV e 560 Nm, ai quali si aggiungono altri 20 CV e 200 Nm provenienti dal sistema elettrico.

Durante la "scalata" verso la vetta della montagna, dove è situato lo stabilimento di Calacata Borghini, la Gelandewagen ha dimostrato di essere perfettamente in grado di affrontare lo sterrato con sassi e pendenze piuttosto elevate del percorso, solitamente affrontato da camion specificamente progettati per lo scopo.

Mercedes-Benz Mercedes Classe G, l'evento inaugurale del G Owners Tribe

Nel corso dell'evento, Mercedes-Benz Italia ha poi colto l'occasione per presentare la nuova Classe G elettrica ai già clienti del modello, mostrata in una conferenza tenuta dal giornalista e presentatore Roberto Giacobbo, che ha dichiarato di essere da sempre un appassionato e possessore del modello, con ben 5 esemplari presenti oggi nel suo garage.

Mercedes-Benz Mercedes Classe G, l'evento inaugurale del G Owners Tribe Mercedes-Benz Mercedes Classe G, l'evento inaugurale del G Owners Tribe

