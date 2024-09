Mercedes continua a lavorare sulla guida completamente autonoma di Livello 3. Il suo sistema si chiama Drive Pilot e ha debuttato come optional sulle Classe S ed EQS ordinate e vendute in Germania e Stati Uniti nel corso del 2024.

A pochi mesi dal lancio ufficiale la Casa della Stella ha annunciato che a partire dalle prime settimane del 2025 il suo limite operativo sarà innalzato dai 60 km/h ai 95 km/h, con gli acquirenti già in possesso del sistema sulle proprie auto che riceveranno un aggiornamento OTA o tramite visita in officina.

Ricertificato appositamente

In base a quanto dichiarato dalla Casa, per permettere l'innalzamento del limite operativo di velocità, il sistema Drive Pilot sarà ricertificato dall'Autorità federale tedesca per i trasporti entro la fine del 2024, con l'obiettivo di iniziare le prime consegne ai clienti nel 2025.

Nonostante l'aggiornamento, il prezzo per avere questo optional su una nuova Classe S rimarrà lo stesso, ovvero a partire da 5.950 euro sul mercato tedesco, un valore necessario a dotare le auto di tutte le "ridondanze" dei sistemi di bordo e di sicurezza fondamentali per permettere l'omologazione con questo sistema a bordo e, in futuro e negli Stati Uniti, delle speciali luci blu esterne.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Drive Pilot (2024) Mercedes-Benz Mercedes-Benz Drive Pilot (2024) Mercedes-Benz Mercedes-Benz Drive Pilot (2024)

Come funziona

Grazie alla modifica del limite di velocità, secondo l'azienda il Drive Pilot diventerà a tutti gli effetti il sistema di guida autonoma di livello 3 più veloce al mondo in un veicolo di serie. Ma come funziona nel concreto?

A differenza degli altri sistemi di assistenza, dotati di telecamere, radar e sensori a ultrasuoni, il nuovo sistema autonomo di Mercedes è dotato anche di un LiDAR, fondamentale per percepire l'ambiente davanti all'auto che precede e avere una capacità di calcolo ancora superiore, addirittura in tempo reale.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Drive Pilot (2024)

Una Mercedes dotata di Drive Pilot, dunque, può già oggi e potrà anche in futuro determinare la sua posizione esatta entro pochi centimetri, in una mappa HD estremamente dettagliata e continuamente aggiornata, autorizzando o meno il conducente a togliere le mani dal volante in base alla strada che sta percorrendo.

Attualmente non sappiamo quando e se questo sistema potrà arrivare anche in Italia (leggi permettendo) e a che prezzo.