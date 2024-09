Domenica 22 settembre si corre il Gran Premio di Singapore. Per sottolineare il suo stretto legame con il team Mercedes-AMG Petronas, la casa tedesca ha messo a punto l'esclusiva GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, una serie limitata a 200 esemplari equipaggiata con motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri da 612 CV.

La versione "Motorsport Collectors Edition", rivolta in particolare ai collezionisti appassionati di Formula 1, è qualcosa di così particolare che, per difenderla da furti e atti di vandalismo, è stata dotata di monitoraggio del veicolo Guard 360. Inoltre ogni cliente riceve anche un telo copriauto interno AMG personalizzato e specifico, con rivestimento esterno traspirante in tessuto di fibra sintetica resistente agli strappi e un tessuto interno antistatico in flanella. Il prezzo al momento non è stato comunicato.

Livrea da pista

Ciò che distingue subito la GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition è il motivo a stella dipinto a mano, con stelle Mercedes argentate sulle fiancate posteriori, unito alle strisce decorative in filigrana in livrea Petronas, che si estendono dai parafanghi anteriori, oltre la linea di cintura, fino al tetto.

La Motorsport Collectors Edition monta di serie pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup. Le dimensioni sono 295/30 ZR 21 all'anteriore e 305/30 ZR 21 al posteriore. I cerchi forgiati AMG da 21 pollici con finitura nera opaca e design a razze incrociate sono accentuati da flange dei cerchi in colore Petronas, così come le pinze dei freni dell'impianto frenante ad alte prestazioni in ceramica AMG di serie con pinze fisse a sei pistoncini all'anteriore e pinze flottanti a un pistoncino al posteriore.

Il pacchetto AMG Exterior Carbon Fibre è di serie, così come il tetto panoramico in vetro e il pacchetto aerodinamico AMG con un alettone posteriore fisso sul portellone.

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT 63 PRO - Motorsport Collectors Edition (2024)

Dettagli in tinta Petronas anche dentro

I sedili AMG Performance sono di serie sulla GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition e sono rivestiti in pelle Nappa nera/microfibra con impunture color Petronas e stemmi AMG in rilievo nei poggiatesta. Il volante riscaldato AMG Performance è in pelle/microfibra con impunture dello stesso colore che si trovano anche sui pannelli delle portiere, sul quadro strumenti e sulla console centrale.

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT 63 PRO - Motorsport Collectors Edition, gli interni

L'impianto audio surround Burmester High End3D, con 15 altoparlanti e 1.170 watt di potenza, è di serie, così come la telecamera 360, l'assistente interno MBUX, il pacchetto di assistenza alla guida e l'head-up display. C'è anche l'AMG Track Pace, per il supporto durante la guida in pista, e il pacchetto Energizing per rendere l'abitacolo più confortevole durante i lunghi viaggi.