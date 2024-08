Da più di trent'anni la Mercedes Classe E è una certezza per quei clienti che cercano una berlina grande, comoda e lussuosa che sa macinare chilometri con estrema facilità e offre le ultime novità in tema di ausili alla guida e sicurezza.

Una tradizione a cui non sfugge neppure la nuova Classe E con motorizzazione diesel mild hybrid, quella E 220 d che spinta dal 2.0 turobdiesel elettrificato da 197+23 CV conquista un risultato straordinario nella prova dei consumi reali, almeno per la sua categoria.

Parlo di un consumo medio di 3,60 l/100 km (27,78 km/l) ottenuto nel tragitto di 360 km che separa Roma da Forlì, con una spesa di 22,67 euro per il gasolio del viaggio.

Nuovo record di categoria

Inserito nella classifica dei consumi reali il dato registrato dalla nuova Mercedes Classe E si conferma eccezionale, visto che con 3,60 l/100 km eguaglia il record detenuto dalla vecchia Mercedes E 220 d Cabrio e batte ogni altra berlina di pari categoria a gasolio.

Mercedes Classe E, la vista di tre quarti anteriore

Per fare un confronto con una concorrente diretta basta prendere la nuova BMW Serie 5 berlina che con la motorizzazione mild hybrid diesel da 197 CV e trazione integrale si ferma a 4,50 l/100 km (22,2 km/l).

Le più compatte Peugeot 508 BlueHDi 130 e Mercedes C 220 d hanno invece registrato rispettivamente 3,80 l/100 km (26,3 km/l) e 4,20 l/100 km (23,8 km/l).

Lusso, comfort e dotazioni al top

L'auto che ho potuto provare è la Mercedes E 220 d Exclusive Premium Plus, una delle due versioni top di gamma che punta tutto sull'eleganza e le dotazioni di altissimo livello. Solo per fare un esempio posso dire che oltre ai fari con proiezioni digitali, al tetto panorama di grande effetto, agli interni in pelle chiara, all'head-up display e all'impianto audio Surround Sound System Burmester 4D ci sono optional importanti.

Mercedes Classe E, gli interni

Tra questi vorrei citare le comodissime sospensioni pneumatiche Airmatic abbinate all'assale posteriore sterzante AMG che offre un'agilità sconosciuta a molte altre berline grandi, ma anche il pacchetto assistenza alla guida Plus che ha davvero tutto e lo spettacolare sistema di schermi MBUX Superscreen.

Tutto questo ha però un prezzo perché l'auto così completata con cerchi in lega da 19" arriva a costare 96.900 euro di listino. Si tratta di una cifra importante, ma che permette di guidare una delle berline diesel più tecnologiche, comode, silenziose e spaziose sul mercato, un'auto mi ha offerto grandi soddisfazioni a ogni chilometro percorso.

La prova su strada della nuova Mercedes Classe E

Serbatoio grande, autonomia esagerata

Nell'utilizzo quotidiano la nuova Mercedes Classe E mild hybrid a gasolio con trazione posteriore e cambio automatico a 9 rapporti ha confermato un'efficienza nettamente sopra la media, toccando livelli di consumo bassissimi anche in autostrada.

Il grande serbatoio da 66 litri mi ha permesso di percorrere almeno 1.000 km con un pieno in ogni condizione di guida, ma facendo molta attenzione al pedale dell'acceleratore e su percorsi ideali di pianura è possibile avvicinarsi alla soglia dei 2.000 km che rappresentano un record assoluto di percorrenza.

Mercedes Classe E, la vista di tre quarti posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

1.009 km di autonomia teorica

1.009 km di autonomia teorica Autostrada: 5,0 l/100 km (20,0 km/l)

1.320 km di autonomia teorica

1.320 km di autonomia teorica Economy run: 3,3 l/100 km (30,3 km/l)

1.999 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes E 220 d Exclusive Premium Plus Ibrido

(Gasolio) 145 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.840 kg 132 g/km

Dati

Vettura: Mercedes E 220 d Exclusive Premium Plus

Listino base: 88.320 euro

Data prova: 12/04/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 39°/Sereno, 36°

Prezzo carburante: 1,749 euro/l (Gasolio)

Km del test: 1.941

Km totali all'inizio del test: 11.069

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Pirelli P Zero - 245/45 R19 102Y XL MO - 275/40 R19 105Y XL MO (Etichetta UE: C, B, 72 dB - D, B, 73 dB)

Consumi

Media "reale": 3,60 l/100 km (27,78 km/l)

Computer di bordo: 3,5 l/100 km

Alla pompa: 3,7 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 22,67 euro

Spesa mensile: 50,37 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 318 km

Quanto fa con un pieno: 1.833 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.