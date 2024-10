Circa un anno dopo la Corsa, anche la Mokka si aggiorna. Il primo modello Opel ad aver avuto il frontale Opel Vizor cambia per il 2024, ma non troppo, come ammette lo stesso CEO di Opel, Florian Huettl: "La nostra Mokka è una bestseller. Audace, chiara e inconfondibile: un modello di carattere che si distingue dalla massa. Ecco perché abbiamo solo affilato leggermente il suo design contemporaneo con il nuovo Opel Blitz ed elementi grafici particolari".

Il cambiamento più importante riguarda gli interni, dove l'infotainment è di nuova generazione. I prezzi e gli allestimenti verranno comunicati nelle prossime settimane.

Opel Mokka (2024): gli esterni

Ciò che più cambia nell'aspetto della Mokka 2024 è il frontale, dove il nuovo Vizor nero integra visivamente il lampo e i gruppi ottici in un unico elemento. La nota firma ad ala dei fari a LED anteriori e posteriori adesso è più moderna, come sulla nuova Opel Frontera.

La Mokka GS presenta anche rivestimenti neri nella parte anteriore, posteriore e nei passaruota. Una striscia nera lucida, che attraversa le superfici inferiori delle portiere fino alla parte posteriore, riflette la linea di design dei finestrini nella modanatura laterale.

Secondo Opel, gli speciali cerchi aerodinamici della Mokka Electric e i paraurti anteriori ridisegnati migliorano l'aerodinamica e quindi l'efficienza. Inoltre, la nuova Mokka rinuncia completamente alle applicazioni cromate sulla carrozzeria.

Opel Mokka (2024): gli interni

Tutti i tessuti a bordo della nuova Mokka sono stati realizzati con materiali riciclati. Il nuovo volante, appiattito nella parte superiore e inferiore, non solo trasmette un carattere sportivo, ma porta nell'abitacolo l'Opel Vizor, mentre la console centrale, in una tonalità argento opaco, appare adesso più chiara di prima.

I designer e gli ingegneri hanno integrato nel touchscreen centrale a colori alcune delle impostazioni precedentemente controllate tramite pulsanti. Inoltre, il design dei restanti interruttori per il freno di stazionamento elettrico e le modalità di guida selezionabili (nelle varianti Mokka Electric e automatica) deriva dalla nuovissima Opel Grandland.

Anche il nuovo infotainment multimediale e di navigazione porta la nuova Mokka a un livello superiore; di serie ci sono un display digitale da 10 pollici per le informazioni al conducente e un touchscreen a colori altrettanto grande. Come con uno smartphone, quest'ultimo può essere utilizzato con estrema facilità grazie ai widget; in alternativa, in combinazione con il sistema di navigazione opzionale, è sufficiente un "Hey Opel" per utilizzare il riconoscimento vocale.

Entrambi i display possono essere personalizzati in molti modi. Il sistema riconosce il profilo personale del conducente sullo smartphone collegato (la connessione è sempre wireless) e sullo schermo centrale è possibile impostare vari collegamenti virtuali e diverse combinazioni di colori.

Opel Opel Mokka (2025)

Opel Mokka (2024), i motori

La nuova Mokka sarà disponibile nelle due varianti di allestimento "Edition" e "GS" e con due pacchetti di personalizzazione. La Mokka completamente elettrica è disponibile esclusivamente con motore da 115 kW (156 CV), coppia di 260 Nm e batteria da 54 kWh (fino a 403 chilometri di autonomia dichiarata nel WLTP2).

La nuova Mokka Hybrid con tecnologia a 48 volt combina un motore a benzina turbo da 1,2 litri da 100 kW (136 CV) con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei velocità.

Opel Mokka (2024), i prezzi

Il listino italiano della Opel Mokka restyling sarà reso noto nei prossimi giorni.