Prima si è fatta notare in Europa, stabilendo un record al Nurburgring Nordschleife, in Germania. Poi ha confermato le sue doti negli Stati Uniti, al Weathertech Raceway Laguna Seca, in California. Adesso la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach ha ottenuto il successo anche in Cina, sullo Shanghai International Circuit, lungo 5,4 chilometri.

Il tempo da segnare è di 2:11.28 minuti e a rivendicare il titolo di auto di serie più veloce su questa pista di Formula 1, insieme alla super-Porsche, è il pilota di sviluppo del brand Lars Kern. Un'altra cosa: questo è anche il primo record sul giro mai riconosciuto ufficialmente dallo Shanghai International Circuit.

La Taycan Turbo GT ha corso a 300 km/h

Perché la Taycan Turbo GT ha voluto correre in tre Continenti? "Ogni circuito ha le sue sfide uniche - ha spiegato Kevin Giek, Vice President Model Line Taycan presso Porsche - . Per dimostrare quanto sia completo il pacchetto complessivo per la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach, ci siamo prefissati di battere i record su tre percorsi molto diversi in tutto il mondo".

Porsche Porsche Taycan Turbo GT allo Shanghai International Circuit

Per motivi di sicurezza, la Taycan Turbo GT è stata dotata di un equipaggiamento completo con una gabbia e un sedile a guscio da corsa e sono stati montati anche pneumatici Pirelli Trofeo RS opzionali. Com'è andata in pista lo racconta bene il pilota, Lars Kern:

"Il meteo capriccioso non ci ha reso la vita facile. Ha piovuto leggermente più e più volte, quindi la pista è rimasta leggermente umida fino alla fine. Ora sono ancora più impressionato dall'equilibrio e dalle prestazioni della Taycan. Alla fine del rettilineo di partenza e arrivo, devi frenare molto forte quando entri nella cosiddetta curva a lumaca (la curva prende il nome dalla sua forma: diventa più stretta man mano che procede ed è strutturalmente modellata sul design di un guscio di lumaca, ndr.). Accelerare fuori dalla curva a lumaca è anche estremamente importante per mantenere la massima velocità possibile nella successiva curva a sinistra".

Il pacchetto Weissach

Con l'aggiunta della Taycan Turbo GT e della Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach, Porsche ha ampliato la sua gamma di berline sportive completamente elettriche nella primavera del 2024.

Il peso della Taycan Turbo GT è stato ridotto fino a 75 kg rispetto alla Taycan Turbo S grazie all'impiego di diverse parti in carbonio. Le sospensioni Porsche Active Ride con messa a punto specifica GT sono incluse di serie su entrambi i modelli.