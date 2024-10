La Porsche 911 Turbo ha festeggiato il suo 50esimo compleanno nel 2024. Non in molti sanno, però, che quest'anno anche un'altra sportiva di Zuffenhausen celebra un importante anniversario.

La protagonista indiscussa delle corse e dei trackday 911 GT3 compie infatti 25 anni, dato che la prima - la 996 GT3 - è arrivata sul mercato nel 1999. E proprio in questa occasione l'azienda tedesca toglie i veli dal restyling dell'attuale generazione, dunque la 992.2 GT3, che ha tante novità di cui bisogna assolutamente parlare, alcune delle quali molto nascoste.

Porsche 911 GT3 2024, gli esterni

Partendo come sempre dagli esterni, la nuova Porsche 911 GT3 992.2 si riconosce subito per i nuovi paraurti anteriori e posteriori, ora molto più aerodinamici e capaci di generare una maggiore deportanza, e per i nuovi fari Matrix LED, con firma luminosa modificata.

Quest'ultimi, in particolare, raggruppano ora tutte le funzioni di illuminazione della 911 e rendono quindi superflue le luci aggiuntive nella grembiulatura anteriore.

Ma non solo. Nella parte posteriore, infatti, sono stati ridisegnati anche il diffusore nel sotto paraurti, le prese d'aria laterali, il cofano del bagagliaio e il grande alettone, ora dotato di nuove piastre laterali angolate.

Porsche Porsche 911 GT3 992.2 con pacchetto Weissach Porsche Porsche

Porsche 911 GT3 2024, gli interni

Passando agli interni, in abitacolo la novità più importante è sicuramente rappresentata dal nuovo sedile sportivo alleggerito, con schienale ribaltabile e guscio in fibra di carbonio disponibile a pagamento.

Il seggiolino, come sarebbe più corretto chiamarlo, è ora dotato di airbag toracico, regolazione elettrica dell'altezza e regolazione manuale della lunghezza e possibilità di riscaldamento della seduta (a pagamento).

Grazie alle cospicue modifiche apportate al sedile, ora parte dell'imbottitura del poggiatesta può essere rimossa per ottenere maggiore spazio per la testa quando, per esempio, si indossa un casco in pista.

Porsche Porsche 911 GT3, gli interni con pacchetto Touring

Il resto dell'abitacolo, infine, è lo stesso della 911 Carrera standard, tranne per un fatto che potrebbe emozionare molti appassionati: ovvero che il nuovo pulsante di avviamento non è stato introdotto nella GT3, lasciando questa funzione alla "storica" chiavetta.

Passando all'infotainment, poi, debutta sullo schermo del computer di bordo il cosiddetto "track screen", che riduce i display digitali a sinistra e a destra del contagiri e mette ben in mostra i dati su pneumatici, olio, acqua e carburante. Inoltre, permette anche di ruotare il display del contagiri in modo che la tacca dei 9.000 giri si trovi a ore 12, proprio come sulle auto di Le Mans del passato.

Porsche Porsche 911 GT3, gli interni con pacchetto Weissach

Porsche 911 GT3 2024, la meccanica

Ma veniamo al dunque e parliamo delle modifiche apportate alla meccanica. La novità principale della 992.1 GT3 (dunque pre-restyling) all'inizio del 2021 era stato l'utilizzo per la prima volta di un assale anteriore a doppio braccio, che rispetto al passato aveva nettamente migliorato l'inserimento in curva dell'auto.

Per migliorare ulteriormente questo feeling, i tecnici tedeschi in occasione di questo restyling hanno aggiunto al già completo pacchetto dinamico anche il nuovo giunto sferico anteriore del braccio inferiore della GT3 RS, dunque più spostato verso il basso rispetto alle 911 "normali".

Ma non solo. Insieme, per migliorare l'aderenza sul bagnato, gli ingegneri hanno anche ritoccato la taratura degli ammortizzatori e la demoltiplicazione dello sterzo: un dettaglio quest'ultimo particolarmente apprezzato dalla leggenda del motorsport e ambasciatore del marchio Walter Röhrl, che durante la presentazione dell'auto ha dichiarato ai nostri colleghi di Motor1 Germania:

"Soprattutto sulle strade tortuose di campagna, si percepisce chiaramente che lo sterzo è ancora meglio regolato rispetto al modello precedente. Trasmette ancora più fiducia nell'auto, perché risponde in modo più fluido dalla posizione centrale senza perdere nulla della sua immediatezza. Anche il rapporto di trasmissione più corto ha aumentato notevolmente il piacere di guida sulle strade extraurbane".

Porsche Porsche 911 GT3 con pacchetto Weissach

A tutto questo, poi, Porsche ha deciso di aggiungere sulla nuova GT3 anche un nuovo volano alleggerito di ben 1,5 kg, che, scegliendo il pacchetto Weissach o il pacchetto di costruzione leggera, può essere abbinato anche a nuovi cerchi in magnesio che fanno risparmiare ulteriori 9 kg sul totale: per un totale di circa 1.420 kg.

Parlando invece del motore, il 4.0 6 cilindri boxer aspirato posizionato sotto al cofano posteriore è rimasto invariato, erogando dunque ancora 510 CV ma 450 Nm di coppia, circa 20 Nm in meno di prima: un valore, quest'ultimo, diminuito probabilmente a causa delle normative anti inquinamento.

Il motore, infatti, è ora dotato di due filtri antiparticolato e quattro convertitori catalitici, nonostante i quali, secondo Porsche, è stato comunque possibile ottenere "una colonna sonora emozionale".

Porsche Porsche 911 GT3 con pacchetto Touring

Tra le innovazioni apportate al re dei motori da 9.000 giri/min, poi, figurano ora delle nuove teste dei cilindri rielaborate e alberi a camme più affilati, quest'ultimi derivati ancora una volta da quelli montati sotto all'attuale 911 GT3 RS, che mirano a fornire un'erogazione di potenza ancora più dinamica agli alti regimi. Inoltre, vengono utilizzate valvole a farfalla individuali ottimizzate per il flusso e radiatori dell'olio ottimizzati.

Dulcis in fundo, sia il PDK a 7 rapporti che il cambio manuale a 6 rapporti in occasione di questo aggiornamento sono stati dotati di un rapporto di trasmissione finale più corto dell'8% rispetto al modello precedente.

Ma quali sono i risultati di tutte queste novità? Prima di tutto un nuovo rapporto peso/potenza di 2,8 kg/CV, poi un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,4 secondi con il PDK e 3,9 secondi con il cambio manuale e una velocità massima di 311 km/h nel primo caso e 313 km/h nel secondo caso.

Porsche Porsche 911 GT3 con pacchetto Touring

Porsche 911 GT3 2024, prezzi, accessori e allestimenti

Parlando di prezzi, allestimenti e dotazioni partiamo prima di tutto da una bella sorpresa per chi non ha mai digerito l'alettone posteriore della 911 GT3: il famoso pacchetto Touring che lo rimuove è ora disponibile direttamente dal lancio sul mercato.

Quest'ultimo viene ora abbinato a una nuova scritta posteriore "911 GT3 Touring" sulla griglia del cofano del bagagliaio, a un nuovo spoiler posteriore estensibile con flap Gurney e a nuove pinne nel sottoscocca ideate per garantire un equilibrio aerodinamico simile a quello della sorella. Il sedile posteriore, infine, è ora disponibile per la prima volta come optional.

Porsche Porsche 911 GT3 con pacchetto Touring, la panchetta posteriore

Il pacchetto Weissach, invece, posizionato all'esatto opposto, incrementa ulteriormente le prestazioni e l'atmosfera da pista che si può respirare dentro e intorno alla 992.2 GT3.

Per la prima volta disponibile su una 911 GT3 non RS, abbina una coppia di barre antirollio maggiorate in CFRP a un nuovo tetto realizzato in materiale composito, entrambi offerti in accoppiata con diversi dettagli in fibra di carbonio, come per esempio il guscio superiore dello specchietto retrovisore esterno, il triangolo dello specchietto e gli airblade nella zona anteriore.

Anche gli interni sono realizzati in pelle e Race-Tex, mentre come optional sono disponibili un rollbar CfK e i già citati cerchi forgiati in magnesio.

Porsche Porsche 911 GT3 con pacchetto Weissach

Il terzo pacchetto che si può opzionare in fase di ordine è il pacchetto di costruzione leggera Lightweight per la 911 GT3 Touring. In questo caso, il tetto viene verniciato nel colore della carrozzeria e la barra stabilizzatrice, le barre di accoppiamento e il campo di spinta dell'asse posteriore sono realizzati in CFRP e coloro che ordinano il cambio manuale possono usufruire della leva del cambio accorciata della 911 S/T. Il badge "lightweight construction" si trova proprio davanti ad essa.

Il quarto pacchetto è, infine, il Clubsport, che è disponibile gratuitamente per la 911 GT3 con ala posteriore e include un rollbar in acciaio imbullonato nella parte posteriore, la cintura di sicurezza a 6 punti per il conducente e un estintore manuale.

La nuova Porsche 911 GT3 e la nuova Porsche 911 GT3 con pacchetto Touring potranno essere ordinate a partire dalla fine dell'anno con prezzi (in Germania) a partire da 209.000 euro. Il pacchetto Weissach costa 18.076 euro, mentre il pacchetto Lightweight è disponibile a 33.867 euro.