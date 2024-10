Con il recente debutto della nuova Porsche 911, sapevamo che era solo questione di tempo prima che seguisse la variante GT3. Anche se non abbiamo ancora dettagli ufficiali, Porsche ha mostrato in anteprima la sua prossima generazione di GT3 con un'oscura immagine teaser e la promessa che sarà ancora più "esaltante" e "innovativa" dei suoi predecessori.

Debutta il 18 ottobre

Al momento del lancio sarà disponibile in due varianti, anche se Porsche non ha ancora rivelato quali saranno. La nostra ipotesi migliore è una 911 GT3 standard e una GT3 RS. Oppure, chissà, potremmo vedere la GT3 Touring.

I piloti professionisti di Porsche, Walter Rohrl e Jorg Bergmeister, saranno i primi due fortunati al volante della 911 GT3 di serie e offriranno alcune informazioni durante il suo debutto, previsto il 18 ottobre.

Quale motore?

Non sappiamo esattamente quale sarà la motorizzazione di quest'ultima generazione, ma non ci aspettiamo che la nuova 911 GT3 diventi ibrida come la sorella Carrera GTS.

L'attuale 911 GT3 ha un motore flat-six da 4,0 litri da 510 CV e la 911 GT3 RS, con lo stesso motore a sei cilindri piatti, ha una potenza di 525 CV. La nuova 911 GT3 sarà senza dubbio ancora più potente, soprattutto nella versione RS. Continuate a seguirci per saperne di più.