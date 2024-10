La Porsche Cayenne Turbo GT è l'auto scelta da Priscilla Chan, la compagna della seconda persona più ricca del pianeta: Mark Zuckerberg (co-fondatore di Facebook). La supersportiva, però, è stata fatta modificare per renderla più pratica per la famiglia.

Zuckerberg si è infatti rivolto alla West Coast Customs, un'officina con sede in California specializzata nella realizzazione di auto estreme che è diventata nota anche grazie ad un programma TV, per rendere questa Porsche simile a un minivan. Le sospensioni sono state abbassate e il passo allungato per ospitare le porte posteriori scorrevoli, che rendono più facile l'ingresso e l'uscita dei tre figli della coppia (e del cane).

Un lavoro speciale per i VIP

Mark Zuckerberg non è la prima celebrità a rivolgersi alla West Coast Customs, tra i vari VIP che hanno fatto modificare le proprie vetture dall'azienda ci sono, tra gli altri, Shaquille O'Neal e Will.I.Am. Chan ha chiesto loro di rendere la Porsche Cayenne Turbo GT più pratica e, visto l'allungamento del passo e del tetto, è stato necessario un rinforzo strutturale.

I pannelli posteriori sono stati realizzati su misura e tutti gli impianti elettrici e meccanici sono stati rivisti per adattarli alla nuova carrozzeria. Le specifiche tecniche non sono state rese note, ma il 4.0 V8 Biturbo da 640 CV non dovrebbe aver subito modifiche.

Una Porsche anche per Mark

Mentre Chan si è aggiudicata una Porsche personalizzata, Zuckerberg ha scelto per se stesso una 911 GT3 Touring, rifinita nello stesso colore grigio opaco della Cayenne e dotata di cambio manuale.

Una sportiva per divertirsi, dal momento che la sua attuale auto di tutti i giorni è una Cadillac CT5-V.