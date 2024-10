Annunciata quasi due anni fa la Omoda 5 è arrivata sul mercato italiano nel corso dell'estate, rappresentando il primo passo del brand cinese sul mercato europeo. Ora, rotti gli indugi, per il 2025 è prevista un'importante infornata di novità. A partire proprio dalle nuove varianti del SUV compatto.

Se la versione elettrica è ormai in rampa di lancio, con inizio commercializzazione prevista entro la fine del 2024, il prossimo anno vedremo arrivare la Omoda 5 GPL, alimentazione che in Italia gode ancora di una ricca fan base. A lei seguiranno le Omoda 7 e 9, mentre per la tanto attesa Omoda 3, SUV piccolo disponibile con differenti tipologie di motorizzazione, l'appuntamento è fissato per il 2026. Vediamo ora tutte le novità Omoda attese per il 2025.

Omoda 5 GPL

In quel di Chery, il Gruppo proprietario di Omoda, hanno fatto i compiti a casa, studiando nel dettaglio il mercati europeo. Italia inclusa. Paese dove nei primi 6 mesi del 2024 le auto GPL hanno rappresentato il 91,% delle vendite. Un segmento non di nicchia dove le proposte non scarseggiano, ma c'è ancora posto per nuovi modelli.

Omoda 5

Ecco allora che nel corso del 2025 la Omoda 5 diventerà - anche - a GPL, esclusivamente per il mercato italiano. Il motore sarà sempre il 1.6 turbo da 147 CV, modificato grazie alla collaborazione con un installatore del quale non si conosce il nome, anche se tutto lascia pensare alla BRC. È ancora presto per parlare di prezzi, anche se dovrebbero crescere di poco rispetto ai 27.900 euro della versione benzina.

Nome Omoda 5 GPL Carrozzeria SUV compatto Motori GPL Data arrivo Primo trimestre 2025 Prezzi Da comunicare

Omoda 7

Portata al debutto allo scorso Salone di Pechino l'Omoda 7 è un SUV medio di 4,64 metri, inserito in un segmento occupato, tra le altre, da Toyota RAV4, Honda CR-V e Ford Kuga. Caratterizzata da linee tese e spigolose, lunotto poco inclinato e gruppi ottici particolarmente sottili, arriverà in Italia nel corso dell'estate 2025.

Omoda 7

Notizie certe sulle motorizzazioni disponibili in Italia non ce ne sono, sappiamo che sarà anche plug-in, con powertrain basato su un 1.5 benzina accoppiato a due motori elettrici, con autonomia totale di 1.200 km.

Nome Omoda 7 Carrozzeria SUV medio Motori Plug-in Data arrivo Estate 2025 Prezzi Da comunicare

Omoda 9

Di fatto la futura ammiraglia della gamma europea l'Omoda 9 esiste già - con nome C9 - in alcuni mercati asiatici. Da lei riprenderà praticamente ogni aspetto, dall'estetica alle dimensioni - lunghezza di 4,77 metri - passando per la meccanica.

Omoda C9

Dovrebbe quindi essere disponibile unicamente con powertrain plug-in a due o quattro ruote motrici, basato su un 2.0 turbo benzina con potenza complessiva di 261 CV e coppia di 400 Nm, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti.