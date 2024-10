Quando si parla di robotica avanzata, non c'è solo Tesla. Sono diverse le Case automobilistiche che guardano con grande interesse ai robot (ma non solo) per il loro futuro.

Tra queste c'è anche Omoda & Jaecoo (che sono parte del gruppo cinese Chery), che all'International User Summit in programma dal 17 al 21 ottobre a Wuhu, in Cina, presenta due novità in collaborazione con AIMOGA: il robot umanoide Mornine e il cane robotico Argos, giunto alla sua seconda generazione.

Il consulente alle vendite del futuro

Il robot umanoide Mornine ha attirato l’attenzione dei visitatori grazie al suo design minimalista e futuristico. Si tratta di un vero e proprio assistente alle vendite, dato che grazie alle sue capacità avanzate può accogliere i clienti, comprendere le loro esigenze e fornire suggerimenti personalizzati per l'acquisto di un'auto.

Oltre a migliorare l'efficienza delle vendite, Mornine può essere utilizzato in altri contesti, come l'assistenza all'acquisto di elettrodomestici o nella distribuzione di materiale promozionale.

Omoda & Jaecoo Omoda & Jaecoo, il robot Mornine Omoda & Jaecoo Il cane Argos

Accanto a Mornine, ecco il cane robotico Argos. Dotato di funzionalità avanzate come il riconoscimento delle sorgenti sonore e l'inseguimento intelligente, il robot può eseguire comandi vocali, ballare e interagire con i membri della famiglia.

Secondo Omoda & Jaecoo, che in occasione del Summit in Cina hanno annunciato l'apertura di un centro di ricerca e sviluppo in Italia nel 2025, Argos potrebbe avere un ruolo importante anche nei servizi sociali, fornendo supporto emotivo a persone affette da autismo o assistenza a individui con disabilità. Per il momento, il brand non parla di un debutto sul mercato per i due prodotti.

Come stanno andando Omoda e Jaecoo in Italia

Tornando alle auto, Omoda & Jaecoo si stanno inserendo sempre di più nel mercato italiano. Dopo il lancio di Omoda 5 e Jaecoo 7, è in arrivo la Jaecoo 5. Questo SUV compatto lungo 4,38 m arriverà a metà 2025 e ha caratteristiche interessanti.

Motor1.com Omoda 5 2024 Jaecoo Jaecoo 5

Oltre a interni curati dal punto di vista del design e della tecnologia, sul fronte delle motorizzazioni sono previste versioni a benzina, full hybrid a benzina e 100% elettriche. I prezzi per i modelli endotermici dovrebbero partire da circa 30.000 euro.