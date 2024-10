Quanti chilometri può percorrere un'auto ibrida plug-in senza fare rifornimento? Secondo Jaecoo fino a 1.300 km e per dimostrarlo ha dato il via a un ambizioso viaggio in Cina da Guangzhou a Wuhu, con una flotta di diverse 7 PHEV, il nuovo SUV della Casa, guidato da un team di giornalisti internazionali.

Tra questi ci siamo anche noi, per raccontarvi in diretta nelle Instagram stories alcuni retroscena di questa avventura e nelle prossime settimane l'esperienza completa.

Un super viaggio

In base a quanto dichiarato dalla Casa, l'intero viaggio sarà di 1.300 km e si articolerà su un percorso molto simile agli scenari reali di guida dei clienti. In particolare il team di giornalisti coinvolti guiderà l'auto sia in ambienti cittadini in orari di punta, sia in autostrade sia in strade a scorrimento veloce.

Il viaggio è iniziato il 16 ottobre e, come detto, uno degli obiettivi principali sarà quello di dimostrare che con la Jaecoo 7 PHEV è possibile percorrere fino a 1.300 km senza mai fermarsi per fare il pieno, sia utilizzando dunque l'energia elettrica contenuta nel pacco batteria della parte a zero emissioni che la benzina contenuta nel serbatoio, il tutto grazie alla tecnologia "super ibrida" o SHS (Super Hybrid System) brevettata dalla Casa.

Jaecoo Jaecoo 7 plug-in, la prova in Cina di Motor1.com

Fino a 90 km in elettrico

La nuova Jaecoo 7 ibrida plug-in arriverà in Italia nella prima metà del 2025. Sotto il suo cofano trova posto un powertrain da 340 CV complessivi e 90 km di autonomia in modalità elettrica, composto da un 1.5 turbo benzina 4 cilindri, unito a due motori elettrici alimentati da un pacco batteria da 18,3 kWh.

Jaecoo La Jaecoo 7 plug-in in Cina

Rispetto alla versione puramente termica che già si può acquistare nel nostro Paese, la PHEV è più potente ma può contare sulla sola trazione anteriore. Maggiori dettagli riguardo prezzi e disponibilità saranno divulgati dalla Casa nelle prossime settimane e noi vi racconteremo il viaggio sul nostro canale YouTube, dunque restate sintonizzati.