Ha debuttato in spagna la Jaecoo 7 PHEV, versione plug-in del SUV compatti cinese del Gruppo Chery. Una nuova motorizzazione che si affianca al 1.6 benzina già disponibile e che arriverà in Italia nel corso del primo semestre 2025, con prezzi ancora da definire.

Jaecoo 7 plug-in, il motore

A muovere la nuova Jaecoo 7 PHEV ci pensa un powertrain basato su un 1.5 turbo benzina 4 cilindri, unito a due motori elettrici alimentati da un pacco batteria da 18,3 kWh, per un totale di 340 CV e 525 Nm di coppia. Valori ben superiori rispetto ai 147 CV e 275 Nm della versione puramente termica, rispetto alla quale però "perde" la possibilità di avere la trazione integrale, con la presenza della sola anteriore.

Motor1.com Jaecoo 7, il debutto in Spagna

Secondo i dati ufficiali il SUV cinese alla spina può percorrere più di 90 km in modalità elettrica, con la ricarica rapida (non sono ancora stati comunicati i dati relativi alla potenza massima accettata) che permette di passare dal 20 all'80% della capacità della batteria in 20 minuti.

Esteticamente la Jaecoo 7 PHEV non differisce rispetto alla versione con il 1.6 benzina, mantenendo intatto lo stile massiccio con linee nette. Stesso discorso per quanto riguarda gli interni, dominati dal monitor centrale da 14,9" per il sistema di infotainment, basato su un processore Qualcomm 8155, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,25".

Jaecoo 7 Jaecoo 7, gli interni

Come detto i prezzi del SUV compatto cinese con powetrain plug-in non sono ancora stati comunicati, di certo supereranno i 33.900 euro della versione con il 1.6 benzina.